Mayim Bialik remplacé par Ken Jennings dans « Celebrity Jeopardy! » hôte alors que la grève d’Hollywood se poursuit

Mayim Bialik ne prendra pas le « Celebrity Jeopardy! » podium lors de la prochaine saison.

Au lieu de cela, Ken Jennings prendra en charge les tâches d’hébergement tandis que l’actrice de « The Big Bang Theory » continuera de soutenir la grève des écrivains hollywoodiens en se retirant du jeu télévisé, selon Variety.

Bialik et Jennings ont tous deux été désignés comme les nouveaux co-animateurs du jeu télévisé après la mort d’Alex Trebek.

La nouvelle vient après l’ancien « Jeopardy! » le champion Jennings a riposté aux critiques pour avoir filmé la saison à venir pendant la grève des scénaristes.

Jennings a répondu à un fan mécontent de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qui l’a réprimandé pour avoir continué à filmer le jeu télévisé pendant la grève en cours.

« Vous êtes une honte si vous essayez de franchir les lignes de piquetage », a déclaré l’utilisateur en taguant Jennings. « Alex [Trebek] ne ferait JAMAIS quoi que ce soit de la sorte. Il retournerait sa tombe en te voyant agir comme ça. »

Jennings a répondu avec une capture d’écran d’une déclaration précédemment partagée par un « Jeopardy! » porte-parole, expliquant comment la série a pu avancer avec la production sans ses scénaristes.

« ‘Péril!’ a une longue histoire et un immense respect pour la WGA et nos écrivains. Nous avons toujours pris soin d’honorer notre accord avec la WGA, et nous ne diffuserions jamais de matériel de jeu non créé par les écrivains de la WGA (Writer’s Guild of America) « , la déclaration, qui a été partagé avec The Hollywood Reporter, a commencé.

Jennings a choisi de mettre en évidence la section suivante, ce qui implique que ses décisions n’étaient pas différentes de celles de Trebek.

« Cependant, tout comme nous l’avons fait, dirigé par Alex Trebek, lors de la grève de 2007-2008, nous diffuserons à nouveau des épisodes en première diffusion cet automne à plus de 200 stations affiliées à l’échelle nationale », a déclaré la partie en surbrillance, faisant référence à la dernière fois que la WGA a fait la grève.

« Notre plan actuel est d’entrer dans une sorte de schéma d’attente, en repoussant les séries éliminatoires de la saison 39 pour produire d’abord des épisodes originaux présentant le meilleur de notre matériel écrit WGA. »

En juillet, « Jeopardy! » a annoncé que la 39e saison du Tournoi des champions, précédemment prévue, ne débuterait pas à l’automne. Cependant, l’émission régulière avancerait en recyclant d’anciens indices pour les nouveaux épisodes.

La grève des écrivains dure depuis début mai.

Lorsque Bialik et Jennings sont officiellement devenus les hôtes de l’émission l’année dernière, il a été annoncé qu’en plus d’animer à tour de rôle les épisodes réguliers, elle animerait « Celebrity Jeopardy! » ainsi que d’autres tournois pendant qu’il affronterait le Tournoi des Champions.

Michael Davies, le producteur exécutif de l’émission, a alors partagé une déclaration sur X et a déclaré : « Veuillez vous joindre à nous pour accueillir les co-animateurs officiels de Jeopardy !, @kenjennings et @missmayim ! Nous ne pourrions pas être plus ravis. »

Davies a joint un lien vers le site Web du jeu télévisé à l’époque avec de nouvelles initiatives mises en œuvre.

« Avec Mayim et Ken, nous avons deux hôtes exceptionnels au début de leur ‘Jeopardy !’ héberger des carrières qui se connectent avec leurs propres bases de fans uniques, de nouveaux fans et le spectateur traditionnel de Jeopardy ! « , indique en partie le communiqué.

« Ken lancera la saison en septembre, accueillera la compétition inaugurale de la deuxième chance et le très attendu Tournoi des champions… Sa première course d’accueil nous mènera jusqu’en décembre. »

Davies a poursuivi : « Mayim animera ‘Celebrity Jeopardy!’ sur ABC aux heures de grande écoute. Lorsqu’elle succèdera à Ken en janvier, le plan actuel est de lui faire organiser quelques nouveaux tournois ainsi que le « Jeopardy! » National College Championship et autant de semaines qu’elle peut gérer avec son autre engagement aux heures de grande écoute pour « Call Me Kat ». «

« Nous savons que vous appréciez la cohérence, nous ne renverserons donc pas constamment les hôtes et nous vous tiendrons informés du calendrier d’hébergement. »

Les représentants de Bialik n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

