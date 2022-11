Mayim Bialik parle de se préparer à accueillir ‘Jeopardy!’ et sa relation avec le co-animateur Ken Jennings

Mayim Bialik explique aux fans ce que c’est que de filmer l’un des jeux télévisés les plus emblématiques.

Dans une récente interview avec le le journal Wall StreetBialik a expliqué comment elle se prépare à animer chaque épisode de “Jeopardy !” et quelle a été la plus grande surprise depuis qu’elle a pris le poste.

“On fait cinq épisodes en une journée, et on me donne les indices pour préparer le jour du tournage”, a-t-elle confié au Wall Street Journal. “Je dois donc revoir tous ces indices, pratiquer la prononciation, rechercher des choses que je ne sais pas et honnêtement essayer de me reposer le plus possible la nuit précédente car ce sont de longues journées et je suis debout. et parler toute la journée.”

Bialik a commencé à co-animer le jeu-questionnaire, avec Ken Jennings, en 2021 après le décès de l’animateur de longue date de l’émission, Alex Trebek, d’un cancer du pancréas en 2020. Les deux ont d’abord été sollicités pour animer l’émission jusqu’à la fin de la saison 38 pendant que les dirigeants cherchaient pour un nouvel hôte permanent, mais il a été annoncé en juillet 2022 que les deux deviendraient en fait les hôtes permanents.

En tant que co-hôtes, Bialik et Jennings ont développé une relation étroite, dont Bialik dit qu’elle est reconnaissante. Elle admet être impressionnée par le large éventail de connaissances de Jennings.

“Ça a été vraiment sympa d’apprendre à le connaître. C’est une icône culturelle. Il est incroyablement intelligent. Il sait tellement de choses, d’une manière que ‘Jeopardy!” font les champions. Choisissez n’importe quoi et il est probablement au courant.”

Bialik n’est pas si sûre qu’elle ferait aussi bien que Jennings si elle participait au jeu télévisé populaire, mais dit qu’elle “se sentirait bien de” répondre aux questions sur les sujets dans lesquels elle est diplômée, qui “sont en neurosciences, et dans les études hébraïques et juives.

En plus d’apprendre chaque jour un tas de nouveaux faits en filmant la série, elle a également appris à quel point la série est populaire et quelle est sa base de fans fidèles.

“Combien le monde des médias sociaux prête attention à beaucoup de choses à propos de” Jeopardy! moi et Ken, et puis les vêtements que je porte.”

En plus d’héberger “Jeopardy!” Bialik joue également dans la nouvelle émission FOX “Call Me Kat”, en tant que Kat, une femme qui veut prouver à sa mère qu’elle peut le faire seule en ouvrant un café pour chats à Louisville, Kentucky. Le spectacle la suit alors qu’elle fait face aux défis qui se présentent à elle.

Dans la vraie vie, Bialik se décrit comme “une introvertie qui vit ma vie comme une extravertie”. Lorsqu’il y a des journées très sociales sur le plateau, Bialik dit qu’elle a une routine en place pour l’aider à prendre soin d’elle-même, notant qu’elle va en “thérapie deux fois par semaine, par Zoom” qui joue “un rôle énorme dans la régulation de (son) ensemble”. la semaine.”

“J’essaie de faire une sieste et de méditer tous les jours, même si ce n’est que 20 minutes pendant ma pause déjeuner”, a expliqué Bialik. “Cheyenne Jackson, ma co-vedette [on “Call Me Kat”], m’a offert cette couverture incroyable qui est vraiment confortable, et j’ai un oreiller que j’ai reçu d’un groupe de fans en ligne. Je me suis juste allongé sur mon canapé et j’ai éteint les lumières. La sieste la plus courte que j’ai faite et que j’ai pu me sentir rafraîchie a duré sept minutes.”

Bialik a fait ses débuts dans la sitcom des années 90, “Blossom”, jouant le personnage principal. Se déroulant dans les années 90, la mode sur le spectacle était assez là-bas, quelque chose que Bialik n’est pas trop excité de ramener.

“Ma règle générale en termes de mode des années 90 est la suivante : si je l’ai portée la première fois, je ne suis pas obligée de la porter à nouveau, et cela vaut à peu près pour les robes à fleurs”, a-t-elle déclaré. “Une chose que je ne veux vraiment pas voir revenir, c’est cette petite bretelle idiote que les gens portaient à l’arrière des vestes ou des gilets pour créer une illusion de taille. Personne n’a besoin d’une minuscule petite bretelle double sur le dos.”