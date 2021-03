Mayim Bialik s’ouvre pour la première fois sur son combat contre les troubles de l’alimentation.

Lors d’un épisode récent de son podcast «Mayim Bialik’s Breakdown», «The Big Bang Theory», 45 ans, a révélé qu’elle était en convalescence pour l’anorexie depuis deux ans.

«C’est la première fois que j’en parle, parce que les gens se disent: ‘Eh bien, pourquoi êtes-vous si en surpoids?’ Eh bien, parce que je suis un overeater compulsif en plus d’être anorexique et restrictif », a déclaré Bialik en parlant avec l’auteur / activiste Glennon Doyle.

Selon la National Eating Disorders Association, le trouble de l’apport alimentaire restrictif évitant (ARFID) est « similaire à l’anorexie en ce que les deux troubles impliquent des limitations dans la quantité et / ou les types d’aliments consommés. » La frénésie alimentaire se caractérise par des épisodes de «consommation de grandes quantités de nourriture (souvent très rapidement et au point d’inconfort)».

«Je mange trop quand personne ne regarde», a déclaré Bialik, ajoutant plus tard qu’elle «mange donc je n’ai rien à ressentir».

Bialik a déclaré qu’elle était obligée de dire sa vérité pour la première fois en raison de l’engagement de Doyle à vivre de manière authentique. Doyle, auteur de «Indompté: Arrêtez de plaire, commencez à vivre», a été ouvert sur ses propres luttes contre la boulimie sévère et la dépendance.

« Je ne me sens inspiré qu’à cause d’elle, pour faire ça », a déclaré Bialik à son petit ami et co-animateur, Jonathan Cohen. « Je connais mes problèmes depuis des années et je suis en convalescence, pour ainsi dire, depuis deux ans. »

Aux États-Unis, 30 millions de personnes seront touchées par un trouble de l’alimentation à un moment de leur vie.

Et il existe un large éventail de troubles de l’alimentation – qui se réfèrent à un certain nombre de comportements anormaux comme le comptage des calories ou une routine d’exercice rigide – mais il existe des critères spécifiques pour les troubles de l’alimentation, qui sont des maladies mentales diagnostiquées. Les trois grands sont l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie boulimique.

La pandémie a aggravé la situation de certaines personnes. Depuis mars 2020, la ligne d’assistance de la National Eating Disorders Association (NEDA) a vu son volume augmenter de 40% par rapport à l’année précédente.

La star de « Call Me Kat » a déclaré que ses « objectifs à court terme pour 2021 » incluent l’abandon des normes de beauté irréalistes de la société qui sont amplifiées et examinées à Hollywood. (Quelqu’un a appelé Bialik « courageux pour avoir été dans un film de 30 livres de plus que mon poids normal », a-t-elle dit.

« J’essaie de relâcher la pression de 15 livres de moins, ce que je cite » devrait être « selon les normes hollywoodiennes », a déclaré Bialik. «J’essaie de relâcher la pression du souci de porter des vêtements qui me font ressembler à ces autres femmes, même si je ne suis pas ces autres femmes.

Elle a poursuivi: «Quand puis-je porter tout en noir et ne pas demander à un styliste de dire: ‘Nous avons besoin de vous dans plus de couleurs.’ C’est comme si je porte du noir parce que je me sens mieux et que j’aime ça, et qu’ils font beaucoup de vêtements cool dans la couleur noire? «

« Mayim Bialik’s Breakdown » est un nouveau podcast hebdomadaire sur la santé mentale qu’elle a lancé sur Spotify en janvier qui allie des discussions sur des sujets tels que l’anxiété, la solitude, la dépendance et le SSPT avec l’expertise de Bialik sur le cerveau, le système nerveux et leur lien avec les émotions. (Elle est titulaire d’un doctorat en neurosciences obtenu à l’UCLA en 2007.)

Conseils pour faire face aux troubles de l’alimentation:

Si vous pensez que vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des signes avant-coureurs d’un trouble de l’alimentation, faites-vous dépister.

Connectez-vous virtuellement à une communauté, comme une ligne d’assistance ou des groupes de soutien.

Contactez votre système d’assistance et planifiez un FaceTime ou un chat vidéo pendant les repas.

Soyez attentif à votre consommation de médias sociaux et ne suivez plus les comptes qui vous angoissent. Au lieu de cela, suivez les récits axés sur les soins personnels.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des problèmes d’image corporelle ou des problèmes d’alimentation, la ligne d’assistance téléphonique gratuite et confidentielle de la National Eating Disorders Association est disponible par téléphone ou par SMS au 1-800-931-2237 ou par message cliquable sur nationaleatingdisorders. .org / helpline. Pour les situations de crise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, envoyez «NEDA» au 741-741.

Contribution: Alia Dastagir, Jessica Flores