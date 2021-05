L’acteur de Big Bang Theory Mayim Bialik a récemment publié un article sur la façon dont elle a abandonné le plastique il y a des années et est passée aux ustensiles en acier inoxydable. Depuis lors, le poste de titulaire d’un doctorat en neurosciences dans la vie réelle devient viral. Dans son message Facebook avec des photos des ustensiles, elle a mentionné que les gens autour d’elle ne semblaient pas que l’idée fonctionnerait au départ, mais elle adore les versions qu’elle utilise maintenant. Dans la légende, elle poursuit en expliquant comment elle a cessé d’utiliser le plastique il y a des années, car elle était préoccupée «par les produits chimiques contenus dans le plastique». Plus loin dans son article, elle a ajouté comment elle avait parcouru les magasins d’aubaines à la recherche d’assiettes et d’autres ustensiles afin de ne pas chauffer la nourriture et nourrir ses enfants avec du plastique.

«Les gens pensaient que j’étais folle lol», a-t-elle ajouté.

Regardez-le ici:

Quelques heures après avoir été partagé en ligne, la publication de Bialik a recueilli plus de 53 000 likes. Les internautes ont afflué vers la section des commentaires et ont souligné que de tels ustensiles étaient courants dans les ménages indiens, tandis que d’autres ont déclaré que l’Occident découvrait lentement des pratiques durables que nous utilisons depuis des lustres.

« Ceux-ci ont été utilisés dans tous les coins et recoins en Inde depuis des siècles », a écrit un utilisateur de Facebook. « Nous tous en Inde les utilisons depuis des éternités … » a écrit un autre. « Ce sont des ustensiles courants en Inde et en Inde. maisons », a fait remarquer un troisième.

Une autre utilisatrice a écrit qu’elle les adorait «mais ça craint» car les ustensiles en acier ne sont pas résistants aux micro-ondes et finiront par «des étincelles à gogo» s’ils sont essayés.

Twitterati a également rejoint la discussion et a donné ses propres commentaires hilarants.

Les Blancs découvrent des choses que fait l’Inde de la classe moyenne depuis des lustres 😂— Aashay (@Crowning_Gory) 20 mai 2021

«Les Blancs découvrent» des choses que l’Inde fait depuis des lustres, a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur a écrit en plaisantant qu’Amy (le nom d’écran de Bialik dans la sitcom) aurait pu simplement demander à Raj (alias le Dr Rajesh Koothrappali joué par Kunal Nayyar dans l’émission) à propos de telles choses desi.

Pour garder le jeu de mots, un autre utilisateur a écrit pour attendre de commencer à manger des «feuilles de bananier».

