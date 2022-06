Mayhem prévu pour voyager cet été

(CNN) — Imaginez la scène. Vous partez pour les vacances dont vous rêvez depuis début 2020. Vos valises sont prêtes, vous arrivez à l’aéroport avec beaucoup de temps – seulement pour trouver des files d’attente si longues que vous finissez par manquer votre vol tant attendu.

C’était la situation pour plus de 1 000 voyageurs à l’aéroport de Dublin la semaine dernière. La situation était si chaotique que le gouvernement a convoqué le PDG de l’aéroport pour qu’il élabore un plan pour le reste de l’été, et l’aéroport s’est engagé à payer les « dépenses personnelles » des passagers pour les vols manqués.

Il n’y a pas que Dublin. La compagnie aérienne néerlandaise KLM a cessé de vendre des billets pendant quatre jours la semaine dernière, à la suite du chaos à sa base, Schiphol, en avril et mai. KLM a également offert aux passagers existants la possibilité de réserver à nouveau, s’ils ne voulaient pas faire face à de longues files d’attente à l’aéroport.

L’aéroport de Schiphol à Amsterdam est dans le chaos depuis avril. Evert Elzinga/ANP/AFP via Getty Images

Pendant ce temps, les aéroports britanniques, dont Manchester, Heathrow et Gatwick, font quotidiennement la une des journaux pour les lignes qui serpentent hors des bâtiments, les bagages manquants et les centaines de vols annulés, en particulier par British Airways, EasyJet et Tui.

Le PDG de Ryanair, Michael O’Leary, a même déclaré cette semaine à la chaîne de télévision ITV que le Royaume-Uni devrait « faire appel à l’armée » pour aider à atténuer le chaos.

Pendant ce temps, Delta s’est engagé à supprimer 100 vols par jour cet été afin de « minimiser les perturbations », tandis que JetBlue réduit jusqu’à 10% son horaire et Alaska Airlines réduit de 2%.

Les voyages d’été sont toujours un défi bien sûr, mais les voyages d’été 2022 sont à un autre niveau.

Les experts disent que c’est une tempête parfaite : Soudain, nous voulons tous voyager, mais les compagnies aériennes et les aéroports ont licencié du personnel pendant la pandémie et ont du mal à recruter des remplaçants. En termes simples : ils ne peuvent pas nous gérer.

« Un signe des choses à venir »

Les lignes à Dublin serpentent à l’extérieur du bâtiment. Niall Carson/Images PA/Getty Images

Bien sûr, les experts ont mis en garde à ce sujet depuis un certain temps maintenant. Lorsque CNN s’est entretenu avec le défenseur des consommateurs Christopher Elliot en avril, il a prédit que le chaos qui sévissait déjà aux États-Unis et au Royaume-Uni était un « signe des choses à venir ».

« Je déteste quand j’ai raison », soupire-t-il maintenant. « Ça se passe à peu près comme je le pensais… et je pense que ça va empirer. » Depuis quelque temps, il conseille à ses lecteurs de ne pas se rendre en Europe en août.

« Je pense que ce n’est que l’acte d’ouverture de ce qui sera un été fou », dit-il.

« Nous avons toujours des prix de l’essence élevés, nous avons une demande record qui pèse sur l’ensemble du système, nous avons toujours des pénuries de pilotes. Les compagnies aériennes n’ont pas encore suffisamment de personnel comme elles en avaient besoin. »

Pour Rory Boland, rédacteur en chef du magazine grand public Which ? Les voyages, en grande partie, se résument aux réductions de coûts incessantes des compagnies aériennes et des aéroports.

« La chose principale [causing disruption] est la dotation en personnel », dit-il.« Alors, pourquoi tant de personnes ont-elles été licenciées pendant la pandémie? La perturbation n’est même pas à l’échelle de l’industrie. Au Royaume-Uni, Jet2 rencontre des problèmes mais pas à l’échelle de British Airways ou d’EasyJet. Ryanair n’est pas trop mal non plus.

« La défense des compagnies aériennes est qu’elles n’ont pas été suffisamment averties du redémarrage des voyages, et il y a probablement une certaine équité à cela, mais il y a clairement des compagnies aériennes et des aéroports qui ont pu se ressaisir, et les choses vont bien , et certains ayant un désastre complet. »

Atteindre des niveaux de dotation adéquats sera, dit-il, impossible à moins que les compagnies aériennes et les aéroports n’augmentent leur offre.

« Nous avons examiné les salaires des emplois du personnel d’enregistrement annoncés à l’aéroport de Gatwick, et il était inférieur à celui de travailler dans [budget supermarket] Lidl », dit-il. « Nous avons également vu cela à Dublin. Les conditions de travail à l’aéroport sont difficiles, on vous demande de travailler des heures difficiles, le stationnement sur place n’est généralement pas gratuit et il y a très peu d’incitations lorsque vous êtes payé moins qu’un supermarché [would pay you.] »

British Airways offre actuellement au personnel d’assistance au sol à Heathrow une prime de signature de 1 000 £. L’offre d’emploi indique que les candidats doivent être « disposés et capables de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an », soulever des poids allant jusqu’à 32 kg et avoir la « résilience nécessaire pour supporter les emplois de Météo britannique. » Cependant, le salaire de base dans la description de poste est de 20 024 £ (25 143 $) – en dessous des salaires moyens et médians moyens au Royaume-Uni (le salaire de quart ajoute environ 5 000 £ supplémentaires).

Boland, lui aussi, soupçonne que les choses vont empirer. « C’est difficile à prévoir, mais ce que nous savons, c’est que nous n’avons pas encore atteint le pic des voyages, et qu’il n’y a pas de solutions à court terme aux pénuries de personnel. Si ces deux choses sont vraies, il est très difficile de voir quelles résolutions les compagnies aériennes peut se passer d’annuler plus de vols.

Retards du Brexit

Ceux qui espèrent se rendre dans des endroits populaires auprès des Britanniques, comme Lisbonne, doivent s’attendre à de longues files d’attente. allard1/Adobe Stock

Pour les voyageurs de l’extérieur de l’UE vers l’UE, il y a un autre problème : le Brexit.

Là où les voyageurs britanniques jouissaient de la liberté de mouvement dans l’UE, ce qui signifie qu’ils pouvaient voyager où et quand ils le voulaient dans le bloc, après le Brexit, ils sont traités comme les autres arrivées de tiers. Cela signifie une arrivée plus longue pour faire tamponner leur passeport (et, éventuellement, être interrogé sur leurs projets de voyage), à ​​la fois à l’arrivée et au départ. Les destinations populaires auprès des voyageurs britanniques sentent la différence.

« Les files d’attente pour le contrôle des passeports s’étendent à travers l’Europe, non seulement pour les personnes arrivant dans les aéroports européens, mais aussi pour les personnes essayant de se rendre au Royaume-Uni », explique la podcasteuse de voyage Lisa Francesca Nand.

« Le fait de devoir tamponner chaque passeport britannique à l’entrée et à la sortie ralentit considérablement les choses. »

Nand a récemment volé de Paris à Malaga dans le sud de l’Espagne, puis de Malaga au Royaume-Uni. Il n’y avait pas de files d’attente pour les passeports pour le premier vol, dans l’espace Schengen, dit-elle. Mais en volant de Malaga à Londres Gatwick, « il y avait des files d’attente qui serpentaient autour de l’aéroport pour la voie non européenne car il y avait 20 vols vers les aéroports britanniques partant cet après-midi-là ».

Une autre Britannique, Victoria Bryan pensait qu’elle, son partenaire et ses deux enfants avaient laissé beaucoup de temps en arrivant pour un vol de retour au Royaume-Uni depuis Lisbonne le 2 juin. Ils sont arrivés à 9 heures du matin pour un vol de 11h20 avec TAP Air Portugal, et enregistré dans leurs bagages et a traversé la sécurité sans aucune file d’attente majeure.

C’est alors qu’ils ont commis l’erreur de s’asseoir avec leurs enfants, âgés de 5 et 10 ans, près de la porte. « Nous nous sommes assis dans un café plutôt que de rester assis à la porte pendant une heure », dit-elle.

Mais sortir de l’espace Schengen implique un dernier contrôle de passeport, et le Portugal étant une énorme destination pour les Britanniques, le nouveau processus impliquait de faire la queue pendant 30 minutes supplémentaires. La famille est arrivée à la porte 10 minutes avant le départ, seulement pour se faire dire que les portes étaient fermées. Bryan dit qu’environ 30 passagers, y compris des personnes âgées et des enfants, étaient dans le même bateau.

Lorsque CNN lui a parlé, la famille faisait la queue pendant deux heures pour que le contrôle des passeports revienne au Portugal, récupère ses bagages et réserve un nouveau vol à ses propres frais. Ils avaient déjà fait cette même ligne la semaine précédente, à leur arrivée.

L’aéroport de Lisbonne n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Carmageddon continue

Louer une voiture à Miami n’est peut-être pas abordable cet été. être gratuit/Adobe Stock

Si vous n’avez pas encore réservé de voiture de location à votre arrivée, vous voudrez peut-être repenser votre voyage.

Tout comme le « carmageddon » de l’année dernière, les prix de location de voiture sont exorbitants. Pour le mois d’août, en réservant deux mois à l’avance, la semaine de location la moins chère dans le quartier populaire de Porto que CNN a pu trouver était de 582 $ avec une entreprise locale ou de 772 $ avec une multinationale, Europcar.

Un voyagiste en Italie a déclaré à CNN qu’il ne pouvait plus se procurer de voitures pour les réservations en Sardaigne en juin. Elliott dit qu’il a entendu parler de personnes atterrissant à LAX pendant les heures de pointe pour découvrir qu’il n’y a pas une seule voiture disponible à la location, quel que soit le prix.

CNN a vérifié le prix le moins cher disponible pour une location de deux jours ce week-end dans divers grands aéroports. Le moins cher que nous ayons pu trouver était de 150 $ à LAX, 161 $ à Miami, 167 $ à Heathrow, 225 $ à Nice dans le sud de la France et 183 $ à Venise, en Italie.

La situation est si grave que Christopher Elliott conseille de passer des vacances près de chez soi, où vous pouvez conduire votre propre voiture ou même faire un séjour.

« Si vous n’avez pas votre propre voiture, allez quelque part en utilisant les transports en commun et allez dans un endroit qui vous permet de marcher ou qui a accès aux transports en commun », dit-il. « Enregistrez les vacances de la liste des choses à faire pour septembre, octobre ou novembre. » Il a des conseils pivots similaires pour ceux qui recherchent des hôtels et Airbnbs sont complets, conseillant de rechercher des locations professionnelles à long terme. « Je viens de payer 1 200 dollars pour un mois dans un appartement de deux chambres à Athènes. J’aurais pu rester une semaine et cela aurait été rentabilisé », dit-il.

Panique en haute mer

Les croisières ne sont pas à l’abri de ce qui se passe partout ailleurs. Rebecca Blackwell/AP

Les croisières ont été durement touchées par la pandémie au début, où la multiplication des cas à bord a fait ressembler les navires à des boîtes de Pétri flottantes.

Maintenant, alors que les gens sont prêts à plonger un orteil dans l’eau, l’industrie des croisières est secouée par les mêmes problèmes de personnel.

« Le renouvellement du personnel des navires de croisière est un long processus – il y a un certain nombre de certifications que les membres d’équipage doivent recevoir », explique Colleen McDaniel, rédactrice en chef de Cruise Critic.

« Ce processus prend du temps, et avec une pénurie mondiale d’employés, il est encore plus long que d’habitude. » Elle ajoute que les croisiéristes « se battent contre des problèmes de chaîne d’approvisionnement similaires » à ceux sur terre.

« Dans les cas extrêmes, cela signifie que certaines traversées ont dû être annulées si elles ne peuvent pas être équipées. Mais dans la plupart des cas, cela peut signifier que certaines zones ont des heures limitées ou que certains articles ne sont pas disponibles pendant une navigation particulière. »

McDaniel dit que l’assurance voyage est la meilleure atténuation – une compagnie de croisière vous remboursera une croisière annulée, mais pas votre vol vers votre point de départ. Et il y a une lueur d’espoir en ce qui concerne les croisières, dit-elle – alors que les compagnies de croisières suppriment les limites de capacité, il y a soudainement plus de cabines à remplir et les prix semblent « vraiment compétitifs ».

Ce n’est pas le seul point positif, dit Rory Boland.

« Si vous regardez l’ensemble du contexte, la majorité des personnes qui voyagent ce week-end ne verront pas leurs vols annulés », dit-il.

« Vous rencontrerez probablement une longue file d’attente qui ne sera pas amusante, mais vous ne manquerez pas votre vol. Votre expérience ne sera probablement pas fantastique, mais vous vous échapperez.

« Je sais que les gens craignent que leurs vacances n’aient pas lieu, mais ce sera probablement le cas. »