Mayhem Mayhem: des manifestants et des policiers anti-émeute se battent dans les rues de Lyon (VIDEOS)

Les syndicats et les groupes de travailleurs sont descendus dans les rues de Lyon samedi pour marquer la Journée internationale des travailleurs. Agitant des banderoles rouges, environ 3000 travailleurs ont été bientôt rejoints par des manifestants anarchistes vêtus de noir, qui auraient affronté avec les plus grands groupes de manifestants.

En marchant vers la place Bellecour au centre de la ville, le cortège a trouvé son chemin bloqué par la police anti-émeute. Des échauffourées ont rapidement éclaté entre les anarchistes les plus militants et la police, qui ont attaqué la foule à plusieurs reprises.

Alors que les officiers repoussaient la foule, certains manifestants ont résisté et ont été accueillis avec des matraques et des boucliers. Une séquence vidéo montre les flics qui matraquent des manifestants et les traînent hors de la rue. Les médias français ont rapporté au moins quatre arrestations en début d’après-midi.

Lorsque le cortège atteignit enfin la place Bellecour, l’ambiance était festive. Les manifestants ont dansé, joué de la batterie et agité des parapluies aux couleurs vives. Cependant, la police a rapidement interrompu la fête avec des nuages ​​de gaz lacrymogène, après que certains manifestants auraient endommagé des panneaux de protection autour d’une statue de Louis XVI.

# 1erMai#Lyon : la police fait usage de gaz lacrymogènes en cette fin de #manifestation après de légères dégradations sur les panneaux de protection de la statue de Louis XIV @lyonmagpic.twitter.com/d15iZBRNJZ – Julien Damboise (@JDANDOU) 1er mai 2021

Des manifestations similaires ont lieu à Paris, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Marseille, avec plusieurs milliers de participants rapportés dans chaque ville. Paris a déjà vu se dérouler des batailles de rue entre la police anti-émeute et un rassemblement d’anarchistes et de manifestants des Gilets jaunes. À l’aide de gaz lacrymogène et de matraques, les flics ont réussi à démanteler le groupe, les traînards rejoignant par la suite les syndicats et les groupes ouvriers, selon Le Parisien.

PARIS – Tensions entre #GiletsJaunes et forces de l’ordre. Les manifestants tentent de partir en manif sauvage. Intervention de la BRAVM puis gaz lacrymogène. # 1erMai2021pic.twitter.com/BUTfEYARKY – Clément Lanot (@ClementLanot) 1er mai 2021

Plutôt que de se concentrer sur une question spécifique, le 1er mai est généralement un centre d’échange pour la dissidence de gauche de toutes sortes, et à travers le pays, les manifestants se sont réunis pour exprimer un éventail de griefs. Certains ont protesté contre leurs salaires et leurs conditions de travail, d’autres ont manifesté contre de nouvelles lois sur la sécurité qui étendraient considérablement les pouvoirs de surveillance de la police et criminaliseraient le partage de photos d’agents. Encore plus protesté contre l’inaction perçue du gouvernement contre le changement climatique et la réponse à Covid-19.

Le président français Emmanuel Macron a vu son taux d’approbation chuter à 37% dans les derniers sondages, contre 43% en début d’année. L’opposition à son leadership ne vient pas seulement de la gauche. À la fin du mois dernier, un groupe de 20 généraux à la retraite a écrit une lettre accusant Macron de permettre aux islamistes «Hordes» pour pousser la France vers la guerre civile. Quelque 58% des Français sont d’accord avec l’avertissement des généraux, selon un sondage publié jeudi par LCI TV.

