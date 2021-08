Mayhem à Manille alors que des milliers de personnes se bousculent pour se faire piquer dans les centres de vaccination Covid alors que le verrouillage se profile

Les gens ont afflué en masse dans les sites de vaccination à Manille jeudi dans le but de se faire piquer avant que le verrouillage ne prenne effet le 6 août. En raison de l’afflux de personnes, le gouvernement local a pris la décision d’ordonner aux sites de vaccination de cesser de vacciner les milliers de citoyens qui était arrivé.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des foules de personnes inondant les rues pour se procurer un vaccin contre le coronavirus dans un centre commercial de Manille. D’autres images montraient des personnes étroitement entassées dans le même centre commercial sans respecter les protocoles de distanciation sociale.

Cher Dieu, mon pauvre pays. La scène chaotique au SM San Lazaro à Manille tôt ce matin, alors que les gens couraient pour obtenir des places pour les vaccins. [Video by Anthony Llegue Norcio] pic.twitter.com/ziHQXHvRZn – Ian Rosales Casocot (@sandwichspy) 5 août 2021

Prières à tous ceux qui ont fait la queue au SM San Lazaro pour se faire vacciner mais n’ont pas pu se faire vacciner. Ang lala attrape. Il est vrai que l’hésitation vaccinale n’est plus le problème ici. pic.twitter.com/or9SfNIwiW — marque geronimo (@markgeronimo_) 4 août 2021

Des images d’une voiture ont montré que de nombreuses personnes faisaient la queue sur un pont en attendant d’être piquées.

Le gouvernement local a maintenu que la décision de refuser des milliers de personnes visait à empêcher l’augmentation des cas de coronavirus. Un porte-parole du président Rodrigo Duterte, Harry Roque, a fait écho au sentiment des autorités locales lors d’un point de presse, implorant « ne faisons pas de la vaccination un super-épandeur », et que cela devrait être une bouée de sauvetage, pas « mettre des vies en danger ».

L’urgence de se faire vacciner survient alors que quelque 13 millions de citoyens du Grand Manille seront placés sous son niveau de verrouillage le plus strict vendredi, les mesures devant durer jusqu’au 20 août. Tous les citoyens seront soumis à une ordonnance de séjour à domicile, avec des établissements de restauration et des rassemblements publics temporairement interdits et un couvre-feu en place.

Selon les données du 1er août, plus de 11,7 millions de premières doses d’un vaccin contre le coronavirus ont été administrées, tandis que plus de 9,1 millions de personnes sur les 111 millions d’habitants sont entièrement vaccinées.

Depuis le début de la pandémie, les Philippines ont enregistré plus de 1,6 million d’infections, le deuxième chiffre le plus élevé d’Asie du Sud-Est, derrière l’Indonésie. Le nombre officiel de morts dans le pays s’élève à 28 427.

