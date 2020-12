NASHVILLE, Tennessee: Baker Mayfield et les Cleveland Browns peuvent faire plus que simplement courir le ballon, et la plus longue sécheresse en séries éliminatoires de la NFL touche à sa fin après 18 saisons.

Mayfield a lancé un record de 334 verges avec ses quatre passes de touché en première mi-temps, et les Browns ont marqué les 17 premiers points avant de remporter leur quatrième de suite, 41-35 sur les Titans du Tennessee dimanche.

Avec les deux en quête de places pour les éliminatoires de l’AFC, les Browns ressemblaient à l’équipe à la tête d’une division, terminant deuxième de l’AFC Nord derrière les invaincus des Steelers de Pittsburgh alors qu’ils se sont améliorés à 9-3 pour la troisième fois de leur période d’expansion.

Les Titans (8-4) sont arrivés en tant que leader de l’AFC Sud et étaient à égalité après que les Colts aient battu Houston 26-20, bien que le Tennessee ait toujours le meilleur record de division. Les Titans se sont effondrés après une mauvaise quatrième place lors de leur première course. Le leader de la NFL Derrick Henry a perdu son premier échappé cette saison lors de la prochaine manche.

Mayfield a empêché les Browns d’avoir besoin de la plus grande infraction de la NFL dans ce qui devait être une confrontation avec les Titans et Henry. Les Browns ont eu leur meilleure demie de tous les temps, menant 38-7 à la mi-temps et plus de 35 points marqués en seconde période à Cincinnati en 2004.

Les Titans l’ont rendu intéressant tard.

Kenny Vaccaro a attrapé un échappé de Mayfield et l’a couru 53 verges avec 48 secondes à faire. Ryan Tannehill a frappé Cam Batson pour une passe TD de 8 verges à 28 secondes de la fin, mais Andy Janovich a récupéré le coup de pied en jeu pour sceller la plus longue séquence de victoires des Browns depuis la fin de 2009 avec quatre victoires.

Mayfield est devenu le premier quart-arrière des Browns à lancer quatre touchés en première demie depuis le Hall of Famer Otto Graham en 1951. Mayfield, qui a lancé quatre de ses cinq touchés dans la seconde moitié d’une victoire contre Cincinnati le 25 octobre, n’a eu que deux touchés. passe les quatre derniers matchs combinés.

Personne d’autre dans la NFL n’a effectué quatre passes de TD au milieu de cette saison cette saison, et Mayfield avait 290 verges à la mi-temps, juste après son sommet de 297 verges.

Cette fois, Mayfield a effectué des passes à huit receveurs différents avec une passe TD chacun à Jarvis Landry; le plaqueur suppléant Kendall Lamm qui est devenu le premier joueur de ligne des Browns à attraper un touché seulement depuis 2001; un 75 verges à Donovan Peoples-Jones et un 17 verges à Rashard Higgins.

Nick Chubb a ajouté un touché de 1 verge juste avant la mi-temps.

Les Titans sont devenus un peu mignons lors de leur première course. Tannehill a lancé une passe au joueur de ligne offensif grand ouvert Aaron Brewer, qui a laissé tomber le ballon. Ensuite, Henry a couru quatrième et a semblé ramasser le premier, mais les fonctionnaires l’ont marqué juste devant le marqueur. L’entraîneur Mike Vrabel a défié l’endroit en vain.

Le Tennessee a ouvert la deuxième mi-temps en marquant des touchés consécutifs dans les six premières minutes. Tout d’abord, Tannehill a lancé une passe de 22 mètres à MyCole Pruitt. Le bout serré a pris un échappé d’AJ Brown sur un attrapé de 16 verges et a couru 3 verges pour un TD lors de la prochaine course pour ramener les Titans à 38-21.

Les Titans sont arrivés avec cinq ventes, le moins dans la NFL. Cleveland en a imposé trois, le dernier à la fin du troisième quart-temps. Adam Humphries, qui a disputé son premier match depuis le 1er novembre en raison d’une commotion cérébrale, a coupé en dés une passe de Tannehill qui a été arrachée par le demi de coin MJ Stewart sur les Browns 9.

Corey Davis du Tennessee a réalisé des sommets en carrière de 11 attrapés pour 182 verges, y compris un touché, tandis que les Titans ont tenté de se rallier en seconde période.

GARRETT EST DE RETOUR

Myles Garrett a reçu un sac de Tannehill au début du quatrième quart, ce qui lui a valu 10 1/2 pour la saison. Il est immédiatement arrivé deuxième de la compétition, malgré deux matchs manqués. Il a emballé la ligue lorsqu’il était sur le COVID-19[feminine liste.

BLESSURES

Browns: Le secondeur Mack Wilson a été examiné pour une commotion cérébrale.

Titans: Brown est tombé en première mi-temps avec une blessure apparente à la cheville droite, mais est revenu.

SUIVANTE

Les Browns ont accueilli les Ravens de Baltimore le lundi 14 décembre.

Les Titans visitent Jacksonville dimanche prochain.

Suivez Teresa M. Walker sur https://twitter.com/TeresaMWalker

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL