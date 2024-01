Mayfield des Buccaneers suggère que Gardner-Johnson des Lions regarde plus de films après avoir critiqué QB

Parc Allen – Ce n’était pas l’intention de son commentaire à la fin de la semaine dernière, mais la sécurité des Detroit Lions, CJ Gardner-Johnson, a involontairement réussi à déclencher une querelle avec le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Baker Mayfield avant le match éliminatoire des équipes cette semaine.

Bien sûr, maintenant qu’une guerre des mots a commencé, vous pouvez compter sur Gardner-Johnson pour obtenir le dernier.

S’adressant à un petit groupe de journalistes avant le match éliminatoire de l’équipe avec les Rams de Los Angeles, Gardner-Johnson a tiré sur Mayfield en répondant à une question sur le tandem de réception dynamique des Rams, composé de Cooper Kupp et Puka Nacua.

“Ce groupe est probablement l’un des meilleurs groupes que nous avons affrontés toute l’année, à part celui de Tampa”, a déclaré Gardner-Johnson. « Si vous donnez à ce groupe de Tampa un bon quart-arrière, c’est un excellent groupe. (Mike) Evans, (Chris) Godwin, (Russell) Gage, c’est un super groupe. J’ai joué contre eux pour de vrai.”

Pour être honnête, les références de Mayfield sont certainement sujettes à débat. L’ancien choix n ° 1 est sur sa quatrième équipe depuis 2021 après que les Browns de Cleveland l’ont échangé aux Panthers de la Caroline, puis il a été libéré à la mi-saison, puis a fait un arrêt au stand avec les Rams, avant de se rendre à Tampa cette intersaison sur un modeste. Contrat d’un an.

Mais il est incontestablement livré aux Buccaneers, qui avaient besoin d’un remplaçant pour le légendaire Tom Brady. Mayfield a mené l’équipe à un titre de division, une victoire wild-card contre les Eagles, champions en titre de la NFC, la semaine dernière, tout en affichant une note de passeur de 94,6, juste en deçà d’un sommet en carrière.

L’entraîneur des Lions Dan Campbell est certainement fan du QB adverse.

“Écoutez, avec la façon dont il joue en ce moment, il est un problème”, a déclaré Campbell. “Il se débarrasse du ballon rapidement, il est précis avec lui, et si vous ne lui poussez pas la poche, il peut effectuer ces lancers et il a des receveurs qui peuvent jouer sur le ballon, dans les airs et courir après. -attraper.”

Campbell a déclaré que son appréciation pour Mayfield remontait à 2018, lorsque l’entraîneur s’est rendu en Oklahoma pour repérer l’ailier rapproché des Sooners Mark Andrews, lorsque lui et Mayfield entraient dans le repêchage.

“Je suis allé là-bas, eh bien, son quarterback, il fait froid, mais il sort là-bas”, a déclaré Campbell. “Je pense qu’il porte des tongs. C’est Baker. Baker va lancer pour lui. Eh bien, Baker a lancé pour tout le monde. de ses gars qui sortaient cette année-là. Je pense qu’il avait déjà eu deux entraînements privés les deux jours précédents et il en avait eu un cet après-midi et je pense un le lendemain. Donc, cela en dit long sur le gars. Il y a Pas étonnant que les gens se mobilisent autour de lui et le suivent, parce que c’est ce genre de coéquipier, n’est-ce pas ? Je veux dire, il y a beaucoup de gars qui ne feraient pas ça.

Mercredi, Mayfield a été interrogé sur le commentaire de Gardner-Johnson depuis le vestiaire des Lions, et le QB, souvent impétueux, a livré une réponse diplomatique et équilibrée.

“Je ne pense pas qu’il ait vraiment regardé des films parce qu’il a mentionné Russell Gage”, a déclaré Mayfield. “Nous aimons Russell, mais Russell n’a pas joué un seul match de toute l’année pour nous. Il doit s’éloigner des trucs de pré-saison dont parlent les médias, mais il n’a pas joué notre premier match, donc je suis impatient de le voir. ” Je pense que c’est un très bon joueur, il l’est depuis un certain temps, et il a eu un impact dans chaque équipe dans laquelle il a joué. C’est un bon joueur, mais oui, il doit juste faire un peu plus d’études cinématographiques. “

Gardner-Johnson, qui se remettait d’une opération chirurgicale pour réparer un muscle pectoral déchiré lorsque les Lions ont battu les Buccaneers, 20-6, au cours de la semaine 6, s’est concentré sur la partie visionnage du film des commentaires de Mayfield et a rapidement répondu via Twitter.

“Je regarde des films, demande au QB avant (toi) mon gars !” Gardner-Johnson a écrit.

Le message comprenait une photo de Brady jetant et cassant une tablette sur la touche. Cet incident s’est produit lors d’un match de 2021 entre les Buccaneers et les New Orleans Saints, lorsque Gardner-Johnson a intercepté le futur quart-arrière du Temple de la renommée dans les dernières minutes pour assurer la victoire de son équipe.

Tour de division

Boucaniers chez les Lions

▶ Démarrer: 15h00, dimanche, Ford Field

▶ Télévision/radio : CNB/97.1

▶ Doubler: Lions par 6

▶ Enregistrements : Tampa Bay (10-8), Détroit (13-5)