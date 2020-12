CLEVELAND: Baker Mayfield a commis des erreurs vertigineuses et accablantes dimanche à Jacksonville, transformant ce qui aurait dû être une victoire assez routinière pour les Browns en un mordant.

Je sais que je peux aller mieux, dit-il.

Malgré ses erreurs, Mayfield n’a pas commis le plus grand péché d’un quart-arrière: une interception.

Mayfield, dont les 21 interceptions étaient les deuxièmes les plus marquées de la NFL la saison dernière, n’a pas fait de choix depuis le 25 octobre, une période de près de cinq matchs et 123 passes consécutives. Les Browns (8-3), qui détiennent actuellement la cinquième place en séries éliminatoires en route pour le match de dimanche contre le Tennessee, ont pris un dossier de 4-1 lors de la modeste séquence de Mayfield.

Il aimerait suivre son novembre de non-interception avec un décembre similaire.

C’est savoir quand être agressif et se mettre dans la meilleure position pour gagner, et c’est prendre soin du ballon, et c’est ce sur quoi j’ai frappé et continuerai certainement de le faire, a-t-il déclaré après l’entraînement de mercredi.

C’est un signe de croissance et d’amélioration pour le QB de troisième année, qui est toujours en proie à des incohérences mais qui gagne cette saison alors qu’ils positionnent les Browns pour potentiellement mettre fin à leur absence de 18 ans des séries éliminatoires.

Mayfield ne blesse pas les Browns avec de mauvaises décisions.

Oui, c’est un gros problème, a déclaré l’entraîneur Kevin Stefanski. Ce sera encore un gros problème cette semaine par rapport à une équipe de plus-11 (en chiffre d’affaires).

Stefanski attribue à Mayfield le mérite d’avoir travaillé dur pour corriger ses lacunes. Il n’est pas tout à fait le tireur qu’il était autrefois, plus un gestionnaire de jeu, mais cela ne veut pas dire qu’il ne prend pas le risque occasionnel de lancer une passe à couvert.

Vous devez toujours surmonter cette fine ligne d’agressivité et d’intelligence en tant que quart-arrière, et je pense qu’il a fait du bon travail ces dernières semaines, a déclaré Stefanski. «Et même dans ce dernier match, il a lancé des balles serrées qui devaient être parfaites et elles l’ont été. À cet égard, il va bien.

Tout en réduisant ses ventes, Mayfield, qui a sept choix en 2020, en force et en manque parfois d’autres, il ne peut pas manquer que le quart-arrière d’élite ne peut pas manquer.

Dans la première moitié de dimanche, il a mal renversé le receveur large Rashard Higgins dans la zone des buts lors de ce qui aurait pu être l’un des touchés les plus faciles de sa carrière. Higgins n’avait pas de défenseur à quelques mètres, mais Mayfield ne l’a pas vu au début et quand il l’a finalement fait, son lancer a navigué haut.

Dans la même séquence, il a jeté le receveur Jarvis Landy dans le coin et les Browns se sont contentés d’un panier.

Puis, lors d’une course critique au quatrième quart, Mayfield a lancé derrière le demi offensif Kareem Hunt sur un troisième et court jeu. L’achèvement a été suivi par le pari de Stefanski et par le fait de ne pas réussir un panier, pour arrêter les Browns à la quatrième place, donnant une nouvelle vie aux Jaguars.

Mayfield a critiqué son jeu d’après-match. Quelques jours plus tard, il fait toujours des erreurs.

Ce match était plus proche que je ne le souhaitais à cause de certaines des erreurs que j’ai commises, c’est pourquoi j’étais dur avec moi-même, a-t-il déclaré. J’essaye de m’améliorer chaque semaine. C’est prendre soin du ballon et c’est compléter ces étapes qui devraient être prises dans mon sommeil.

Mis à part les erreurs, Mayfield est très différent du quart-arrière que les Titans ont déchiré lors du premier match la saison dernière.

Il a accepté ce plan et ce qu’ils lui ont demandé de faire, a déclaré l’entraîneur du Tennessee Mike Vrabel. «Il fait beaucoup de bonnes choses sur la ligne de mêlée, ce qui lui donne de bonnes pièces qu’ils veulent jouer. Vous pouvez voir son opération.

C’est juste beaucoup plus confortable là-bas. Il s’est occupé du football, les plaçant au sommet de la marge des ventes de la ligue.

REMARQUES: Les Browns ont fermé leur établissement mercredi quelques heures après qu’un membre du personnel non identifié ait été testé positif COVID-19[feminine. … Stefanski a déclaré que S Ronnie Harrison n’avait pas cassé quand il s’est blessé à l’épaule contre les Jaguars, son ancienne équipe. Harrison a été placé dans la réserve des blessés et manquera plusieurs semaines, mais les Browns espèrent qu’il sera de retour en 2020.… CB Denzel Ward (mollet) était le seul joueur éligible à ne pas s’entraîner. Il devrait manquer au moins un match de plus. … LB Sione Takitaki et Porter Gustin et Joe Jackson de DE restent sur le COVID-19[feminine liste.

