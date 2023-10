Mayer Brown conseille Cloud Technology Solutions dans le cadre d’une fusion stratégique avec Appsbroker | Nouvelles

Londres — Mayer Brown a conseillé Cloud Technology Solutions (CTS), une société du portefeuille de Marlin Equity Partners, dans le cadre de sa fusion stratégique avec Appsbroker Ltd, un cabinet de conseil en transformation numérique de premier plan axé sur les secteurs de la vente au détail, des services financiers, des médias, du divertissement et de la fabrication.

La fusion créera le plus grand cabinet de conseil numérique dédié à Google Cloud en Europe, avec des bureaux au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Roumanie, fournissant des services professionnels et gérés sur Google Cloud et le portefeuille plus large de produits Google.

Fondée en 2008, CTS travaille avec des organisations des secteurs de la vente au détail, des services financiers, du secteur public, de la fabrication, des médias et du divertissement pour moderniser leur pile technologique, en proposant des services de conseil, de mise en œuvre, de facturation et de gestion pour Google Cloud Platform et Workspace.

Basé à Swindon, Appsbroker est l’un des plus grands intégrateurs de systèmes européens Goggle Cloud uniquement, au service de ses clients dans la transformation des applications, des données et de l’infrastructure, avec plus de quinze ans d’expérience dans le domaine.

La transaction fait suite à nos conseils auprès de Marlin Equity Partners lors de son acquisition initiale de CTS plus tôt dans l’année.

L’équipe de Mayer Brown était dirigée par James West, associé en capital-investissement, et comprenait les associés James Beattie et Erna Soljanin, le stagiaire Brett Lewis (tous à Londres), l’associé en capital-investissement Jan Streer et l’associée Joy Sievers (tous deux à Francfort), l’associé fiscal Simon Rose, l’associé Jack Feehan et la stagiaire Yuma Takahashi, l’associé Emploi et avantages sociaux Christopher Fisher, l’associée principale Sian Baker, l’avocat James Perrott et le consultant Andrew Stanger, l’associé PI Oliver Yaros et l’associée Ellen Hepworth, l’avocat antitrust et concurrence Mark Hills, l’associé immobilier Iain Roberts et l’associée Kirsty. McLeish et Jason Hungerford, associé en litiges et résolution de conflits, James Ford, associé principal, et Mihira Patten, associée (tous Londres).