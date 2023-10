Le club allemand du FSV Mayence 05 aurait résilié le contrat de l’ailier Anwar El Ghazi. Cette décision intervient 10 jours après que la Bundesliga a initialement suspendu le joueur à la suite d’une publication sur les réseaux sociaux concernant le conflit Israël-Gaza.

L’international néerlandais de 28 ans a initialement partagé une publication sur sa story Instagram à la mi-octobre montrant son soutien à la Palestine. El Ghazi a ensuite supprimé le message et s’est adressé à X pour expliquer davantage son opinion sur la question.

“J’ai récemment reçu des messages négatifs autour de mes publications sur les réseaux sociaux”, El Ghazi le 12 octobre. « Je tiens à préciser que je défends la paix avant tout. Mes pensées et mes prières vont aux familles et aux amis de toutes les victimes innocentes et à celles qui sont toujours portées disparues, ainsi qu’aux communautés touchées par cette situation.

« Chaque individu, que ce soit en Palestine ou ailleurs, a droit à la sécurité, à un foyer aimant et à des opportunités de croissance. J’appelle à plus d’empathie. Il est vital d’approfondir nos connaissances sur l’histoire de ce conflit avant de haïr et de calomnier tous ceux qui ont parlé des injustices en Palestine.

« Aucun d’entre nous, moi y compris, ne chérit l’idée de la guerre ou de la perte déchirante de vies innocentes. Avant de me juger ou de prendre toute autre position, j’exhorte tout le monde à essayer de comprendre la profonde douleur que les Palestiniens ont endurée. »

L’ailier devrait voir son contrat résilié pour la deuxième fois cette saison

Alors que Mayence avait initialement suspendu l’ailier, le BBC rapporte maintenant qu’El Ghazi a quitté le club. Le média britannique affirme que l’équipe allemande a prévu une réunion avec le joueur jeudi pour discuter de la question. Les responsables de Mayence voulaient apparemment qu’El Ghazi s’excuse pour le message supprimé depuis. Cependant, l’ailier aurait refusé en affirmant que sa position était en faveur de la paix des deux côtés.

El Ghazi vient tout juste de signer un accord avec Mayence, en septembre. L’attaquant néerlandais a rejoint le club après avoir accepté de résilier mutuellement son contrat avec le PSV Eindhoven trois semaines auparavant. L’accord d’El Ghazi avec l’équipe de Bundesliga devait auparavant se poursuivre jusqu’à l’été 2025.

El Ghazi n’a fait que trois apparitions en tant que remplaçant pour le club

Suite à l’annonce de son apparent départ du club, El Ghazi a de nouveau publié une déclaration sur les réseaux sociaux. « Je condamne le meurtre de tous les civils innocents en Palestine et en Israël. Mes sympathies vont aux victimes innocentes de ce conflit, quelle que soit leur nationalité”, a déclaré l’attaquant néerlandais sur X et Instagram. «Je suis attaché à une région du Moyen-Orient pacifique et intégrée.»

« Dans la mesure où mes précédentes déclarations sur les réseaux sociaux ont été mal comprises, je voudrais préciser que je défends la paix et l’humanité pour tous. »

Malgré cette information, Mayence n’a pas encore officiellement annoncé le départ d’El Ghazi. Néanmoins, le joueur ne figurait pas dans l’équipe du manager Bo Svensson pour affronter le VfL Bochum vendredi. Les équipes ont tendance à attendre la fin des matchs pour annoncer des nouvelles similaires les jours de match.

El Ghazi a fait trois apparitions en Bundesliga pour Mayence avant sa suspension. Bien que le trio d’apparitions soit venu du banc, l’attaquant a réussi à récolter une passe décisive lors de son dernier match avec le club. En tout, El Ghazi a joué 51 minutes au total avec Mayence.