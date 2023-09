Maya Turner donne le coup d’envoi au vainqueur de l’OT après être devenue la première femme à jouer un match de football U Sports de saison régulière

La botteuse des Bisons du Manitoba, Maya Turner, a réussi le panier gagnant en prolongation samedi, couronnant une journée historique qui l’a vue devenir la première femme à jouer et à marquer dans un match de football U Sports de saison régulière.

Le natif de Maple Grove, au Minnesota, a réussi le coup de pied décisif de 21 verges à la fin de la deuxième prolongation pour donner aux Bisons une avance de 27-24 sur les Rams de Regina au IG Field de Winnipeg.

L’équipe visiteuse n’a ensuite pas réussi à convertir sa propre tentative de placement, déclenchant une séquence d’accolades et de tapotements sur le casque de Turner de la part de ses coéquipiers et des entraîneurs alors que le Manitoba célébrait la victoire du retour.

« Je suis tellement excité. C’était une expérience tellement irréelle », a déclaré Turner après le match. « Je pense que depuis le dernier panier, j’ai été plein d’adrénaline et d’excitation. Nous avons gagné un gros match, un match serré. L’équipe s’est battue jusqu’au bout. Je suis juste fier de tout le monde aujourd’hui. »

Plus tôt dans le match, Turner a réussi un placement à la même distance avec 9:48 à jouer au premier quart pour donner au Manitoba une avance de 3-2. Elle a également réussi trois tentatives de points supplémentaires, terminant le match avec un total de neuf points.

« Cela me fait un honneur que [Manitoba Bisons head coach Brian Dobie] « Il m’a fait confiance dans cette position pour réussir un placement potentiellement gagnant », a déclaré Turner. « Il me fait confiance sous pression et il croyait en ce que je pouvais faire. J’ai entendu la foule crier très fort. Je suppose que je ne l’avais pas remarqué avant. Cela faisait du bien de marquer quelques points au tableau. »

La sœur de Turner, qui a joué au football professionnel au Portugal, a célébré son exploit sur les réseaux sociaux.

« Tellement fier de ma petite sœur », a déclaré Morgan Turner sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Premier match, premiers points (9), et j’ai marqué le panier gagnant en prolongation. Ce n’est que le début ! »

C’était un début de rêve en saison régulière pour Turner, qui jouait au football à l’Université Loyola de Chicago avant de passer au kicker avec son équipe de football et de participer à des camps de kickers aux États-Unis.

L’entraîneur-chef des Bisons, Brian Dobie, l’une des nombreuses personnes à qui Turner a envoyé des vidéos d’entraînement, l’a invitée à Winnipeg pour une évaluation en 2022, où elle a impressionné et s’est vu offrir une place dans l’équipe. (Danielle Langlois/Intuition Studios)

L’entraîneur-chef des Bisons, Brian Dobie, l’une des nombreuses personnes à qui Turner a envoyé des vidéos d’entraînement, l’a invitée à Winnipeg pour une évaluation en 2022, où elle a impressionné et s’est vu offrir une place dans l’équipe. Elle a marqué un panier de 25 verges lors d’un match préparatoire contre la Saskatchewan plus tard cette année-là, devenant ainsi la première femme à marquer dans un match de football U Sports.

« Ce que Maya a accompli aujourd’hui, elle n’avait pas besoin d’aller là-bas, de faire son travail et d’être une autre joueuse, elle devait être sous le stigmate du ‘elle ferait mieux de frapper ceux-là' », a déclaré Dobie.

« Elle est allée là-bas et a réussi, et a marqué le panier gagnant. »

Les pionnières du football Kristie Elliott et Sarah Fuller sont déjà entrées dans l’histoire en tant que kickers au niveau de la NCAA.

En 2021, Elliott est devenue la première Canadienne à jouer et à marquer dans un match de football de la NCAA avec l’Université Simon Fraser, tandis que Fuller a été la première à faire les deux pour une école Power Five avec Vanderbilt en 2020.

Les Bisons avaient une autre femme sur leur liste de 2018 à 2020, la demi défensive Reina Iizuka – la première joueuse de football de U Sports. Iizuka n’a jamais joué dans un match de saison régulière.

L’étape marquante de Turner en saison régulière s’est produite le même jour que l’anniversaire de la participation historique de Manon Rhéaume dans la LNH. La native de Lac-Beauport, au Québec, est devenue la première femme à jouer dans la ligue en 1992 lors d’un match préparatoire avec le Lightning de Tampa Bay.

