Maya Rudolph révèle que David Letterman l’a fait se sentir “embarrassée et humiliée” lors de sa première émission

Maya Rudolph se souvient s’être sentie “gênée et humiliée” lors de sa première apparition dans “The Late Show with David Letterman”.

“Il a mal prononcé mon nom, et je suis restée assise là… J’ai grandi toute ma vie amoureuse de toi, et maintenant mon cœur est brisé… Je suis assise ici, embarrassée et humiliée”, a déclaré la star de “Bridesmaid” au magazine WSJ dans une interview publiée vendredi.

L’humoriste de 50 ans a continué à dire qu’elle ne savait pas comment “gérer” la situation à l’époque en 2009.

“Je ne savais pas comment trouver quelque chose de drôle à dire. Mon muscle de personnalité publique n’était pas encore fort”, a-t-elle ajouté.

En 1999, Rudolph est devenu célèbre en tant que membre de la distribution de “Saturday Night Live”.

Elle a parlé de ses défis tout en étant sous les projecteurs et a avoué qu’elle avait du mal avec les interviews et les apparitions sur le tapis rouge.

“J’aurais toujours l’impression que quelqu’un me vole mon âme”, a déclaré Rudolph. “C’est là qu’au fil des ans, j’ai créé un personnage pour me protéger.”

“Je me suis définitivement beaucoup améliorée”, a-t-elle fait remarquer. “Quand je suis mal à l’aise, j’essaie d’être drôle.”

L’année dernière, Rudolph a remporté son deuxième Emmy pour avoir incarné la vice-présidente Kamala Harris lors de ses apparitions dans “Saturday Night Live”.

Son travail récent comprend la voix de l’hormone Monstress, Connie, dans l’émission Netflix pour adolescents de Nick Kroll “Big Mouth”.

Elle jouera également dans la suite “Enchanted”, “Disenchanted”, aux côtés de l’actrice Amy Adams en novembre.

Bien qu’elle ait joué plusieurs rôles comiques populaires au cours de sa carrière, Rudolph a déclaré qu’elle ne se considérait pas comme une célébrité.

“Je sais que je suis un acteur qui travaille et que les gens savent qui je suis, mais je ne me sens pas comme une célébrité, car ce mot signifie autre chose aujourd’hui pour moi”, a-t-elle noté.

“Il y a beaucoup de différents types de célébrités ces jours-ci et beaucoup de célébrités autodidactes où les gens sont célèbres pour être célèbres, et ce n’est pas ce que je fais.”