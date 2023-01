Maya Rudolph et M&M’s s’associent pour une publicité du Super Bowl 2023 : Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ma&Ya’s/Youtube

Dans ce qui est soit une diss spectaculaire en préparation d’un an, soit un changement de marque bizarre, M&M’s a annoncé que Maya Rodolphe remplacera les “porte-bonbons” animés en tant que nouveau visage du bonbon – littéralement. “J’adore les M&Ms”, déclare Maya dans l’un des teasers de la publicité M&M’s Super Bowl LVII, “et vous et moi m’aimons.” À partir de là, Maya – la nouvelle « chef de Amusement Funk “- a annoncé que les bonbons ” auraient une photo de vous vraiment peinte directement dessus “. Apparemment, les M&M n’auront plus la marque M dessus… et ils ne s’appelleront plus M&M’s.

Plus à propos maya rodolphe

“Puisque nous aimons tous les M&Ms et, avouons-le, moi”, a déclaré la “Lady Awesome” Maya dans un deuxième teaser, “il est logique que je renomme les bonbons au chocolat préférés de l’Amérique” Ma & Ya’s “. Pour ceux qui ne l’ont pas compris, Maya l’énonce. “C’est un jeu sur mon nom.” Le teaser a également invité les fans à se rendre sur ma-and-yas.com pour plus d’informations.

La nouvelle de ce changement loin des bonbons animés – ou de la mise en place de cette nouvelle campagne du Super Bowl, semble-t-il – est arrivée lundi (23 janvier) lorsque le bonbon a déclaré sur ses réseaux sociaux. « L’Amérique, parlons-en. Au cours de la dernière année, nous avons apporté quelques modifications à nos porte-parole bien-aimés. Nous ne savions pas si quelqu’un le remarquerait même. Et nous ne pensions certainement pas que cela casserait Internet. Mais maintenant, nous comprenons – même les chaussures d’un bonbon peuvent être polarisantes. C’était la dernière chose que M&M’s voulait puisque nous voulons tous rassembler les gens. Par conséquent, nous avons décidé de faire une pause indéfinie dans les porte-parole. »

« À leur place », poursuit le communiqué, « nous sommes fiers de présenter un porte-parole sur lequel l’Amérique peut s’entendre : la bien-aimée Maya Rudolph. Nous sommes convaincus que Mme Rudolph défendra le pouvoir du plaisir pour créer un monde où chacun se sentira à sa place.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Ce n’est peut-être pas simplement un moyen pour les M&M’s de faire sentir leur présence au Super Bowl et d’amener Maya Rudolph sur les écrans des téléspectateurs pendant le grand jour. C’est peut-être aussi une façon pour eux de se moquer Tucker Carlson. En janvier 2022, l’hôte de droite de FOX News s’est lancé dans une diatribe après que M&Ms ait dévoilé une refonte du personnage qui a vu la femme présentant Green M&M “embrasser la confiance et une nouvelle paire de coups de pied” au lieu des bottes go-go à hauteur du genou. elle portait.

Tucker s’est élevé contre la décision de rendre le personnage “moins sexy”, ce qui a été largement moqué en ligne. “Les M&M’s ne seront pas satisfaits tant que tous les personnages de dessins animés ne seront pas profondément attrayants et totalement androgynes”, a déclaré Tucker, selon Forbes. « Jusqu’au moment où vous ne voudriez pas prendre un verre avec l’un d’eux. C’est le but.

Lien connexe Lié: Qui se produit au Super Bowl 2023 ? Tout ce qu’il faut savoir sur le spectacle de la mi-temps et l’hymne national

Début 2023, Mars Wrigley – la société derrière M&Ms – a dévoilé un nouveau Purple M&M et un emballage mettant en vedette les trois personnages féminins, Green, Brown et Purple. La société a également annoncé qu’elle reverserait une partie des bénéfices de ces ventes de M&M à des organisations qui soutiennent diverses activités professionnelles des femmes. Tucker est parti sur “les M&Ms réveillés sont de retour”, par Forbeset Kos tous les jours a également noté que Fox News Harris Faulkner a également passé du temps en l’air à fustiger ce mouvement.

Probablement, les M&Ms ont vu une chance de capitaliser sur la publicité gratuite que Fox News offrait à leurs bonbons en « cédant » à l’indignation de la droite et en embauchant Maya Rudolph. Les fans devront se connecter au Super Bowl LVII le 12 février pour voir l’intégralité de la publicité “Ma&Ya’s”.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.