Maya Le Tissier: l’ascension de la défenseuse de Man Utd Women est passée de jouer avec des garçons à Guernesey à ses débuts en Angleterre | Nouvelles du football

Cela fait pas mal de mois pour Maya Le Tissier. De rejoindre Manchester United depuis Brighton cet été jusqu’à ses débuts en Angleterre, cela marque une ascension remarquable par rapport à ses jours où elle jouait au football des jeunes garçons à Guernesey.

Il est difficile de trouver une interview récente avec Le Tissier où elle n’arbore pas un large sourire et vous ne pouvez pas non plus la blâmer. Vous oubliez qu’elle n’a que 20 ans, tel est son comportement et l’impact qu’elle a eu pour Man Utd depuis son arrivée de la côte sud en juillet.

À ses débuts dans le club, elle a marqué deux fois – déjà son meilleur total de buts en tant que professionnelle – et a aidé Man Utd à garder cinq feuilles blanches lors de ses six premiers matchs de la WSL.

“C’était assez fou”, a-t-elle déclaré lors d’une récente conférence de presse, interrogée sur les derniers mois de sa carrière. “C’est ce dont les rêves sont faits – déménager à Man Utd et avoir un bon début de saison. Bien sûr, obtenir ma première convocation est incroyable, donc je suis vraiment ravi.

“Je me pince tous les jours, pour être honnête. S’entraîner et jouer avec ces meilleurs joueurs de United et avoir la pression que nous avons, c’est un privilège pour nous d’être dans cette position de toute façon. Cela a été quelques mois fous pour moi, mais je suis vraiment content de la façon dont ça se passe.”

Elle a également accumulé des chiffres impressionnants ailleurs. Dans toute la WSL, elle se classe deuxième pour les passes tentées et complétées ainsi que pour les touches. Le Tissier est également dans le top 12 des interceptions, des dégagements de la tête et de la possession gagnée dans le tiers défensif.

Le défenseur rembourse certainement la confiance que Marc Skinner lui a témoignée, le manager de Man Utd racontant Sports du ciel en pré-saison : “Maya est un talent exceptionnellement jeune et doué.

“Pour quelqu’un qui a la capacité de venir jouer dans l’une de mes équipes maintenant, quelqu’un qui veut posséder le ballon, veut défendre, a tellement d’enthousiasme pour le jeu. Pour moi, quand nous l’avons rencontrée, c’était quelqu’un qui sans aucun doute que nous devions avoir.”

“J’ai joué contre des U18 à Guernesey”

Mais malgré son jeune âge, l’histoire de Le Tissier est familière dans le football féminin. Dans sa jeunesse, elle a joué avec des équipes de garçons sur la petite île anglo-normande de Guernesey, avec son père l’un de ses entraîneurs au St Martins AC.

Alors qu’elle commençait à réaliser son talent, elle s’envolait pour le continent britannique à l’adolescence pour jouer pour des équipes de filles et essayer de se faire remarquer – quelque chose qu’elle admet était inhabituel pour un enfant de Guernesey – et espère que son récent succès a inspiré enfants de retour à la maison.

Le Tissier a rappelé: “Je ne connaissais rien de différent, alors je jouais au football avec les garçons et j’en profitais. Mais cela a fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui, je suppose, jouant avec les garçons à la maison de l’âge de quatre à 16 ans. .

“Je jouais au football des garçons U18 et ce sont essentiellement des hommes. Être dans la WSL est différent, mais j’en ai fait l’expérience physique à la maison, jouer sur de mauvais terrains et des choses comme ça, c’est tout simplement normal pour moi.

“C’est vraiment bien d’être un modèle pour les filles des îles anglo-normandes, et les garçons, ils n’ont pas beaucoup d’occasions de montrer ce qu’ils font, donc pour eux de voir qu’il y a un chemin et que Je peux le faire pour qu’ils puissent aussi, c’est vraiment bien pour eux de pousser vers et d’avoir quelque chose à admirer.

“Survolant [to the UK mainland] pour essayer de me faire remarquer ou pour jouer au football, les gens penseront probablement que j’étais fou. Mais c’est différent pour moi et les gens n’ont peut-être jamais entendu parler de Guernesey, un endroit si petit et ensuite venir essayer d’être reconnu et jouer au football féminin, je jouais juste au football masculin, c’était différent mais j’adorais ça.

Les meilleurs moments de Maya Le Tissier en WSL avant le match de Manchester United contre Arsenal



“Ma mère et mon père, ils ont dû s’absenter du travail pour voler avec moi parce que je ne pouvais pas faire ça tout seul. J’avais beaucoup de soutien à la maison, c’était génial pour le parrainage et la construction d’un esprit communautaire. J’ai eu beaucoup de chance parce que tout le monde à la maison m’a soutenu et j’espère qu’ils peuvent voir que c’est maintenant payant.”

C’était, en fait, un voyage avec l’équipe masculine U11 de Guernesey lorsque Le Tissier a appris pour la première fois à quel point elle était bonne par un entraîneur de Southampton.

“Quand j’avais probablement 11 ans, je suis partie avec les U11 de Guernesey, les garçons bien sûr”, a-t-elle déclaré Sports du ciel.

“Nous sommes allés jouer à Southampton et l’un des entraîneurs là-bas m’a dit” tu dois venir ici et entrer dans l’équipe des filles “. C’était la première fois que je me souviens que quelqu’un me disait que j’étais bon.”

Comment le rôle de Le Tissier a-t-il changé de Brighton à Man Utd ?

Faits saillants du match de Super League féminine entre Manchester United et Reading, dans lequel Maya Le Tissier a marqué deux fois lors de ses débuts



Comme Le Tissier le dit elle-même, tous ses efforts ont porté leurs fruits lorsqu’elle a signé pour l’académie de Brighton à l’âge de 16 ans, faisant ses premiers pas dans le football féminin. Peu de temps après, elle a été promue dans l’équipe première et a commencé à être une vedette régulière de l’équipe senior – elle a ensuite battu le record du plus grand nombre d’apparitions à la WSL faites par un adolescent.

Elle a disputé tous les matchs de la WSL au cours de ses deux dernières saisons au club, étant nommée jeune joueuse de la saison de Brighton pour les campagnes 2020/21 et 2021/22. Elle a également été nominée pour la jeune joueuse féminine de l’année PFA en juin.

Lors de sa dernière saison avec Brighton, elle s’est classée première de l’équipe pour les interceptions, les passes tentées et les passes réussies. Elle a également tenté et complété les troisièmes passes les plus finales, avec le plus grand nombre de touches – tous les domaines dans lesquels elle continue d’exceller.

Ce n’était pas une surprise alors quand Man Utd est venu appeler. “Je ne pensais pas que c’était réel”, a déclaré Le Tissier Sports du ciel lorsqu’on lui a demandé comment elle avait réagi. Elle a également dit qu’elle avait ri lorsque son agent lui avait fait part de son intérêt.

Bien sûr, déménager dans un club comme Man Utd présente de nouveaux défis. Leur équipe est composée de joueurs internationaux talentueux – il y a quatre vainqueurs de l’Euro 2022 à eux seuls – créant beaucoup plus de compétitions pour les lieux, avec des philosophies de football et des styles de jeu différents.

Réfléchissant aux différences, Le Tissier a déclaré: “J’ai adoré mon séjour à Brighton. J’ai beaucoup appris, en particulier de Hope (Powell) et du personnel, donc j’ai apprécié, mais j’ai senti que l’été était le bon moment pour bouger et défier moi-même encore plus loin.

“C’est pourquoi j’ai décidé d’aller à United et j’ai adoré ça jusqu’à présent, jouer avec de grands joueurs et vivre des expériences différentes également.

Image:

Le Tissier a passé quatre ans à Brighton





“A Brighton, c’est un autre type de plan de match qu’ils ont avec les joueurs que nous avions. Nous ne pouvions pas toujours avoir le ballon et nous faisions beaucoup de travail défensif, donc avoir la forme défensive fondamentale et travailler avec Hope m’a vraiment aidé. Ensuite, en venant à United et en jouant plus en possession du ballon, je m’améliore maintenant.

“A United maintenant, je vis vraiment la compétition pour les places – à tout moment, quelqu’un pourrait venir prendre mon maillot… Mais c’est bien d’avoir de la compétition car cela garde tout le monde sur ses gardes.”

En regardant également les cartes thermiques et tactiles de Le Tissier, vous pouvez noter un changement distinct dans sa façon de jouer. Il convient de noter que les cartes de Brighton couvrent toute une saison, tandis que Le Tissier n’a joué que six matchs pour Man Utd jusqu’à présent, mais les différences sont claires.

La carte tactile de Brighton a une ligne claire de points sur l’aile droite, couvrant presque tout le flanc. Cela correspond à sa carte thermique, avec Le Tissier utilisé comme arrière droit, et vous pourriez même vous disputer comme arrière droit dans certains cas.

Cependant, à Man Utd, le joueur de 20 ans a été déployé en tant que défenseur central droit, associé au retour de Millie Turner. La carte thermique de cette saison montre qu’elle ne s’est pas aventurée aussi loin qu’elle l’avait fait à Brighton, voyant en grande partie ses touches entrer dans la moitié défensive.

Il y a eu de l’action sur l’aile et à l’intérieur de la zone – deux des cinq points de la carte tactile étant ses premiers buts – mais son travail s’est largement concentré sur les zones défensives.

Le Tissier a la possibilité d’ajouter ses éléments plus offensifs à Man Utd, mais avec le talent déjà dans l’équipe – en particulier dans les zones offensives – elle est capable de se concentrer sur son travail de défenseuse.

Il est également intéressant de noter que Brighton a déjà concédé 23 buts en six matchs WSL cette saison – le plus haut de la ligue. Il est clair que les Seagulls manquent de la présence de Le Tissier en défense et n’ont pas encore remplacé sa qualité à l’arrière.

Un futur habitué de l’Angleterre

Image:

Le Tissier a fait ses débuts seniors pour l'Angleterre contre la Norvège mardi





Toute cette forme de club a conduit à sa première convocation senior en Angleterre pour les internationaux de novembre, bien que Le Tissier pensait que Skinner venait lui dire qu’elle était abandonnée pour Man Utd le jour où elle l’a découvert.

“J’étais au gymnase de Man Utd et je n’avais pas mon téléphone sur moi”, se souvient-elle. “Marc vient au gymnase et il n’y est jamais et il portait également ses vêtements normaux.

“J’ai pensé ‘qu’est-ce qui se passe ici?’ et nous nous préparions pour le match contre Chelsea alors je me suis dit ‘est-ce que je me fais larguer ou quelque chose comme ça ?’

“Mais il est entré et m’a fait sortir et m’a dit:” Sarina aimerait vous appeler pour les seniors, voici le téléphone “. C’était assez fou mais un bon moment pour moi.

“J’ai envoyé un texto à ma mère et à mon père et au reste de ma famille, mais je l’ai juste laissé parce que je devais retourner au gymnase et j’ai eu une réunion tout de suite. J’ai retrouvé mon téléphone environ une heure plus tard et beaucoup de Facetime manqué appelé. Une fois rentré chez moi, j’ai pu leur parler et ils étaient vraiment ravis.

Elle a ajouté à Sports du ciel: “Ce n’était pas du tout sur mon radar. J’ai juste pensé ‘j’espère que je serai avec les U23, nous avons de bons matchs à venir, assurez-vous que je suis prêt pour ça’. Je ne’ Je ne pense pas que j’ai cessé de sourire depuis.”

Le Tissier a fait ses débuts et sa première titularisation contre la Norvège lors du match amical de mardi en Espagne, ayant besoin de moins de trois minutes pour faire une course et un tacle au bon moment contre Sophie Haug et s’annoncer sur la scène internationale.

S’exprimant après ses débuts, la défenseuse a déclaré: “J’ai découvert à l’entraînement [that she was starting] donc c’était devant tout le monde quand Sarina l’a dit. J’étais choqué pour être honnête, mais ravi d’avoir fait mes débuts. J’ai vraiment aimé être là-bas avec toutes les filles et le camp a été super en général.

“Ce [international football] est un rythme plus rapide et vous devez vous assurer que vous êtes sur le ballon. Quand tu joues dans les meilleurs jeux [in the WSL]c’est assez similaire, mais les jeux internationaux sont encore d’un niveau supérieur.

“Il s’agit de s’adapter à cela, de s’assurer que vous connaissez le plan de match et que vous pouvez l’exécuter du mieux possible. Je pense que je suis allé assez calmement, j’ai juste essayé de jouer le jeu et le rôle que Sarina m’a donné, j’ai essayé de jouer le mieux possible.”

Bien qu’il soit peu probable qu’elles évincent Leah Williamson, Rachel Daly ou Millie Bright dans la défense des Lionnes de sitôt, une Coupe du monde se précipite sur les pistes et des places dans l’équipe sont à gagner si la forme de Le Tissier continue. “Mon objectif est d’entrer dans l’équipe dès que possible, cela peut prendre un certain temps, mais je ferai tout ce que je peux”, a-t-elle déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Temps forts du match de Super League féminine entre Manchester United et Chelsea



Mais pour l’instant, c’est de retour aux affaires de club. Manchester United se rendra à Arsenal samedi soir, en direct sur Sports du cielcherchant à se remettre de leur défaite 3-1 contre Chelsea avant la trêve internationale.

Man Utd avait remporté tous ses matchs jusqu’à ce point sans encaisser de but, et devra sans doute faire face à un test plus difficile pour empêcher une équipe d’Arsenal qui est en tête de la WSL.

Cependant, la trajectoire ascendante de Le Tissier a été stupéfiante. En seulement quatre ans, elle est déjà une joueuse expérimentée de la WSL, concourant au sommet de la ligue et est une future habituée de l’Angleterre. Sa carrière ne fait que commencer et c’est excitant de voir où elle va ensuite.