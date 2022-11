Maya Jama se rapproche d’un membre de la famille rarement vu dans un joli cliché après avoir retrouvé son ex Stormzy

MAYA Jama a été vue en train de se rapprocher de sa tante sosie rarement vue dans une photo de famille après avoir retrouvé son ex Stormzy.

La présentatrice de télévision a profité de ses histoires Instagram pour se rapprocher de sa tante alors qu’elles se détendaient ensemble à la maison lundi soir.

INSTAGRAM

La star de la télévision a posté un rare selfie familial lundi[/caption] Instagram

Maya avait l’air confortable alors qu’elle prenait un selfie avec sa tante[/caption]

Maya, 28 ans, qui doit présenter la prochaine série de Love Island, semblait profiter d’une soirée détendue à la maison avec sa tante.

Elle a souri en se maquillant pour le selfie, tirant ses tresses sombres en une queue de cheval et s’enveloppant dans une veste violette.

Pendant ce temps, sa tante sosie Asha est restée tout aussi décontractée dans un pull vert et des leggings noirs alors qu’ils se blottissaient sur le canapé.

“Chèvre tante”, Maya a légendé le cliché familial rare aux côtés de deux émojis au cœur rouge et du drapeau de la Somalie.

EN SAVOIR PLUS SUR MAYA JAMA DIABLES JAMA À l’intérieur de la réunion de Maya Jama et Stormzy où ils se sont embrassés dans les coulisses des MTV VMA MAYA GLAMA Maya Jama étourdit dans une robe moulante après avoir ravivé sa relation avec Stormzy

Cela vient après que Maya a été vue en train de bécoter son ancien beau Stormzy dans les coulisses des VMA avant de rentrer ensemble à la maison.

Le couple semble être de retour après que des initiés de la zone VIP des MTV European Music Awards à Düsseldorf, en Allemagne, aient confirmé avoir vu le couple s’embrasser.

Cela s’est passé quelques jours avant qu’ils ne se sentent à l’aise lors de la soirée GQ dans l’ouest de Londres, même s’ils se rapprochaient à nouveau depuis des semaines.

L’hôte de Love Island, Maya, a ensuite changé d’hôtel pour se rapprocher du rappeur Vossi Bop lors de l’événement.





Une source a déclaré: “Maya et Stormzy se sont rencontrés dans l’une des zones exclusives de la fête.

«Il y avait trois niveaux de zone VIP et ils étaient dans le premier niveau. Ils ont été vus en train de s’embrasser et semblaient totalement amoureux l’un de l’autre.

“Il y avait une politique stricte de non-caméra, c’est pourquoi ils semblaient heureux d’être si ouverts avec leur relation là-bas.”

Le couple, qui s’est séparé en 2019 à la suite d’une romance de quatre ans, est également retourné ensemble au Royaume-Uni après avoir raté leurs vols.

Ils ont ajouté: “Maya a changé d’hôtel lors des récompenses et maintenant il semble évident que c’était parce qu’elle voulait être plus proche de Stormzy.

“Après le spectacle, ils ont fini par changer de vol et revenir au Royaume-Uni en même temps. Ils semblaient très amoureux quand les projecteurs étaient éteints.

Stormzy et Maya ont également flirté l’un avec l’autre à l’after-party GQ Men Of The Year au club des membres Pavilion à Knightsbridge.

En savoir plus sur le soleil TRAVAIL DE GLACE Nous sommes islandais et voici nos conseils pour garder votre pare-brise sans glace Échec festif J’ai gâché Noël pour ma fille de 3 ans après avoir fait une erreur de cadeau

Stormzy n’a pas caché ses sentiments pour Maya, ayant qualifié l’hôte de Love Island de “le plus grand amour que j’aie jamais connu”.

Stormzy a déclaré dans le passé: “Je n’avais jamais vécu de rupture et les sentiments qui accompagnent une rupture.

“Et je ne voulais plus jamais être dans une position où je ressentais ce que je ressentais. Parce que ça m’a montré que j’étais un garçon. Et je ne veux pas aller plus loin en tant que garçon.

Pennsylvanie

Stormzy et Maya seraient de retour ensemble[/caption]