Maya Jama se fend la tête sur le sol en essayant de faire une danse sexy sur Celebrity Juice

MAYA Jama s’est cogné la tête sur le sol en faisant une danse d’interprétation sur Celebrity Juice.

Le présentateur de télévision de 26 ans a eu le dernier défi de la nuit de faire la danse avec deux rouleaux de toilettes.

5 Maya Jama a tout donné en dansant sur Kate Bush sur Celebrity Juice d’ITV2

Vêtue d’un haut en maille transparent, Maya a relevé le défi avec joie et a valsé sur scène, se jetant sur le succès de Kate Bush, Wuthering Heights.

Mais quand elle est tombée sur le sol, Maya a essayé de transformer son accident en une danse sexy.

Elle plia les genoux et se balança en arrière signifiant faire un mouvement de danse exotique, mais au lieu de cela, elle se cogna la tête très fort sur le sol.

Le bruit sourd fit haleter d’horreur à ses panélistes et à l’animateur Keith Lemon.

5 Elle a été chargée de faire une danse d’interprétation à l’aide de deux rouleaux de toilettes

La star de la pop HRVY a levé les mains sur sa tête et a dit « c’est quoi ce bordel », alors que la capitaine de l’équipe Emily Atack a ri sous le choc.

Maya n’a pas laissé le clanger affecter sa performance, démontant le rouleau de toilettes et dansant dramatiquement avec lui en l’agitant.

Quand la chanson s’est terminée, Keith a ri et a pointé ses talons étincelants qui lui avaient décollé.

«Regardez ses chaussures», s’exclama-t-il.

5 Mais elle a pris la tâche si au sérieux qu’elle a fini par se claquer la tête par terre

« Tu vois, c’est pourquoi je n’ai pas pu bien performer, » répondit Maya.

Les fans de l’émission ont adoré son enthousiasme et l’ont félicitée d’avoir rejoint l’émission.

« Maya Jama tu es, la MEILLEURE Je voudrais vraiment la voir plus sur #CelebJuice », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Maya Jama pourrait faire n’importe quoi de sexy, je pense. »

5 La pop star HRVY n’arrivait pas à croire ce qui venait de se passer

Et un troisième a dit: «Maya Jama danse», aux côtés de visages émojis rieurs.

Plus tôt dans la série, Maya avait également passé du temps sur le sol dans le jeu « wibble wobble ».

Laissant peu à l’imagination, avec juste un soutien-gorge noir sous le numéro sexy et étincelant, Maya se trémoussa sur une planche oscillante.

Le jeu Wibbly Wobbly voit l’animateur de l’émission ITV Keith Lemon demander à Maya de décrire une série de mots que ses coéquipiers doivent deviner alors qu’elle se tortille.

5 Mais Maya s’est bien rétablie et a continué la danse

Dans l’épisode, diffusé jeudi soir, Maya a eu du mal à aider son équipe à deviner Greenwich Mean Time.

« Je ne pourrai jamais expliquer ça, » cria-t-elle en trébuchant sur ses mots tout en se laissant distraire par la plaque vibrante.

Elle crie aux coéquipiers Emily Atack et HRVY: « C’est une station à Londres. On dirait quelque chose qu’ils auraient à Poudlard, comme une équipe. »

« On dirait Dumbledore, quidditch, quelque chose comme ça, » ajoute Maya, essayant désespérément de parler.

Emily et HRVY crient des réponses, devinant des stations comme Oxford Circus et Piccadilly avant que l’actrice de The Inbetweeners ne conclue: « Cockfosters! »

Secouant la tête, Maya abandonne et crie à la paire: « Allez-y! »