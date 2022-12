Maya Jama se déshabille en un petit haut court pour afficher des abdominaux durs comme le roc avant le lancement de Love Island

MAYA Jama a présenté ses impressionnants abdos durs comme le roc alors qu’elle continue de se préparer à accueillir Love Island pour la première fois.

La star de la télévision de 28 ans, qui a été dévoilée en tant que remplaçante de Laura Whitmore pour l’émission ITV2, a posté une vidéo sur son compte Instagram portant un haut court rose bébé.

Instagram/@mayajama

Instagram/@mayajama

Dans le clip partagé sur sa story Instagram, Maya a associé la bralette à un pantalon de la teinte assortie.

C’est arrivé alors qu’elle se préparait pour une apparition dans l’émission Don’t Hate The Playaz d’ITV où elle a complété le look avec un blazer rose.

Alors que son équipe de coiffure et de maquillage mettait la touche finale à son look, Maya a dansé – et les gens ne pouvaient s’empêcher de remarquer son ventre de planche à laver.

Mais il n’est pas surprenant qu’elle soit en si bonne forme, car cela vient après que Maya ait précédemment dit à ses abonnés qu’elle était allée au gymnase alors qu’elle comptait jusqu’au lancement de Love Island.

Plus tôt ce mois-ci, Maya s’est de nouveau rendue sur Instagram et a republié une photo d’elle posant dans la salle de sport – et a plaisanté en disant qu’elle était “prête pour l’île”.

Dans le cliché partagé à l’origine par son entraîneur personnel, Maya portait des leggings de sport noirs, un soutien-gorge de sport et une veste grise.

Elle a également montré qu’elle avait travaillé dur, en plaisantant en mettant son biceps en l’air pour afficher les résultats.

À côté, son PT a écrit: “J’AI REÇU UN MESSAGE.

“Love Island, votre nouvel hôte est en forme et prêt.”

Et il ne faudra pas longtemps pour attendre que Maya – qui a récemment été liée au chanteur R&B américain Giveon – fasse ses débuts sur Love Island.

La populaire émission de rencontres reviendra pour une version hivernale en Afrique du Sud au début de l’année prochaine.

Il s’agit du premier épisode hivernal en trois ans, et la rumeur dit que la série a tout mis en œuvre, après avoir obtenu la plus grande villa de la série à ce jour.

L’hébergement de luxe serait situé dans une zone «isolée et protégée» de la vallée viticole de Franschhoek et serait prêt à accueillir le prochain lot de célibataires.

Parlant de son enthousiasme à prendre le relais de la série qui fait toujours parler tout le monde, Maya a déclaré qu’elle avait hâte de voir ce qui se passerait.

Elle a déclaré: “J’ai toujours été une si grande fan de Love Island et je suis ravie d’animer l’une des émissions préférées du pays!

“J’ai hâte d’entrer dans la Villa pour rencontrer tous les insulaires.”

L’ancienne animatrice de l’émission, Laura, 37 ans, a également donné son sceau d’approbation à Maya lorsqu’elle a commenté sa publication sur les réseaux sociaux annonçant la nouvelle.

La mère d’un enfant, qui est mariée à Iain Stirling qui fournit la voix off de rire à haute voix, a écrit sous le message de Maya : “Oui ma fille !!

« Tellement ravi pour toi ! Tu vas être fabuleux.

Instagram/@mayajama

Maya est ravie de rencontrer les nouveaux insulaires[/caption]

Instagram

Le nouvel emplacement incroyable de Love Island en Afrique du Sud serait le meilleur à ce jour[/caption]