Maya Jama rend les fans fous avec une robe audacieuse lors du spectacle Euro 2020 de Peter Crouch

MAYA Jama a rendu les fans fous hier soir alors qu’elle retournait sur les écrans vêtue d’une robe blanche audacieuse lors de son émission Euro 2020.

La star de 26 ans a reçu les éloges d’innombrables téléspectateurs alors qu’elle aidait à présenter Crouchy’s Year-Late Euros aux côtés de Peter Crouch.

6 Maya Jama a reçu des éloges pour sa tenue sur les euros de fin d’année de Crouchy

Maya, un énorme succès auprès des fans sur le très similaire Save Our Summer l’année dernière, a été bombardée de compliments sur sa tenue.

Un téléspectateur a écrit: « Ma parole Maya Jama est probablement la plus belle femme que j’aie jamais vue. »

Un autre a tweeté: « Je jure que @MayaJama est magnifique sur tout ce qu’elle porte, f ** king. »

Un troisième a expliqué: « OMG @MayaJama, la robe qu’elle porte ce soir lors du Year Late Euros Live de Peter Crouch est absolument magnifique. »

6 La star a été vue danser sur son siège à la fin du programme

6 Elle présente la BBC football et talk-show aux côtés de Peter Crouch

6 Un fan a appelé Maya, 26 ans, « la plus belle femme que j’ai jamais vue »

Elle et Peter organisaient le spectacle à la suite de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Croatie à Wembley hier après-midi.

Les invités de l’émission hier soir comprenaient Iain Stirling, homme de voix off de Love Island, qui a parlé de ses souhaits pour l’Écosse – et de son aversion pour l’Angleterre.

Maya, qui a des collections de mode avec PrettyLittleThing et JD Sports, et a été mannequin pour des marques telles que Adidas et Maybelline, était auparavant une star de Radio 1.

Elle a quitté la station en 2020 et a rejoint Celebrity Juice en tant que panéliste régulière qualifiant le concert de « rêve devenu réalité ».

6 Maya dans une autre émission de la BBC, Peter Crouch: Save Our Summer, l’année dernière

6 La star a été qualifiée de « véritable déesse » par un spectateur reconnaissant

La star est devenue millionnaire à 24 ans et vit dans une somptueuse maison londonienne qu’elle montre souvent aux fans via son compte Instagram.

Elle sortait avec le rappeur Stormzy mais The Sun a révélé en 2019 que le couple avait décidé de se séparer.

On pense que les deux ont mis fin à leur relation de quatre ans pour « se concentrer sur leur carrière ».