Maya Jama rend les fans de Love Island fous alors qu’elle enregistre le look le plus chaud de la série pour la finale

MAYA Jama a servi un look gagnant pour la finale de Love Island alors qu’elle a rendu les fans fous dans son look le plus chaud de la série.

La jeune femme de 28 ans a tout mis en œuvre pour la finale de Love Island avec une robe en dentelle noire transparente.

Maya avait l’air sensationnelle comme toujours dans le vêtement, qui tirait le meilleur parti de ses longues jambes avec une fente risquée jusqu’aux cuisses.

Elle a porté ses cheveux en boucles lâches et a opté pour un maquillage glamour.

Maya a régulièrement envoyé des fans fous avec des looks incroyables pour ses apparitions dans la villa.

Plus récemment, elle a flashé son ventre tonique dans un ensemble à paillettes argentées.

Avant cela, elle grésillait dans une robe moutarde au crochet transparente.

Et elle avait l’air incroyable dans une robe blanche à peine là qui ne laissait presque rien à l’imagination.

Parlant précédemment de faire monter les enchères du côté de la mode, Maya a déclaré au Sun: « Nous avons eu des réunions, à cause de la pression de vivre jusqu’à la dernière série. »

Elle a poursuivi : « On le fait par épisode, donc les premiers looks sont prévus.

« Ce qui me faisait rire, ce sont toutes les dupes qui sont sorties, elles sont si rapides, copiant les tenues. »