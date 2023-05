Maya Jama pose sans soutien-gorge dans une tenue transparente alors que la superbe animatrice de Love Island rejoint les stars à la soirée Vogue à Cannes

L’animatrice de LOVE Island, Maya Jama, était incroyable dans une robe époustouflante au Festival de Cannes ce soir.

La superbe star de 28 ans a rejoint d’autres célébrités à la soirée British Vogue à l’hôtel Martinez.

Getty

Getty

Le voyage de Maya à Cannes intervient après que The Sun a révélé qu’elle était de retour avec son ex rappeur Stormzy – mettant fin à la conversation qu’elle sortait avec Leonardo DiCaprio.

Un ami a expliqué: «Le truc Leo est devenu un peu incontrôlable. Ils ont fait la fête plusieurs fois à Londres et à New York, mais cela n’a jamais abouti à quelque chose de plus sérieux.

« La vérité est qu’elle est en fait de retour en contact régulier avec Stormzy et qu’elle se dirige vers sa maison pour se retrouver loin des projecteurs. »

Getty