Maya Jama montre son corps magnifique dans un selfie de bikini dans la salle de bain – laissant les fans émerveillés

MAYA Jama a failli casser Internet ce soir avec un incroyable selfie en bikini.

La beauté de la télévision est actuellement en vacances bien méritées après avoir changé de boîte aux côtés de Peter Crouch pendant les euros, et elle a offert aux fans un selfie dans la salle de bain.

Instagram

Les fans de Maya Jama étaient émerveillés par ce selfie en bikini[/caption]

Instagram

Maya a pris un jet privé pour voir son petit ami à Los Angeles cette semaine[/caption]

Debout devant un miroir, Maya a révélé ses abdos et ses courbes dans le maillot de bain violet.

La température dans ses commentaires a grimpé en flèche, les fans la qualifiant d' »incroyable » et de « fou ».

Alors que d’autres plaisantaient, ils aimeraient qu’elle leur prête un ab.

La jeune femme de 26 ans passe du temps dans le manoir de Los Angeles de son beau NBA Ben Simmons.

Auparavant, elle avait partagé des vidéos se prélassant au bord de la piscine dans un bikini Dior à 700 £.

Et cela est venu après les photos et les vidéos d’elle montrant qu’elle était dans un jet privé.

Maya s’est recroquevillée dans l’avion chic – avec des chaises bronzées.

Elle a sous-titré sa publication Instagram : « Absent du bureau ».

Mais ce n’est en aucun cas la première fois qu’elle voyage avec style, car elle se rend dans le monde entier vers la Barbade, Dubaï, Miami et Ibiza.

Il y a un an, lorsque l’interdiction de voyager a été initialement levée, Maya n’a pas perdu de temps à s’envoler pour Ibiza pour des vacances entre filles – en jet privé, évidemment.





Et le luxe ne s’est pas arrêté là, car Maya et ses amis ont séjourné dans une somptueuse villa privée avec une piscine gigantesque, alors qu’ils se trouvaient sur l’île des Baléares.

Malgré la fermeture des clubs sur la célèbre île de la fête, à cause de Covid, Maya et ses amis ont beaucoup bu – et ont même mangé de la cervelle de mouton dans un restaurant.

instagram.com/mayajama

Elle portait un bikini Dior à 700 £ au bord de la piscine dans le manoir Hidden Hills de son petit ami[/caption]