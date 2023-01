Maya Jama fait grimper les cotes Aftersun de Love Island après avoir épaté les fans dans une petite tenue

PLUS de téléspectateurs ont écouté l’émission dérivée de Love Island que l’émission principale grâce à la nouvelle animatrice grésillante Maya Jama.

Les premières notes indiquent que l’épisode de dimanche soir de l’émission de rencontres ITV2 a été regardé par un pic de 1,51 million, tandis que 1,82 million ont regardé les débuts du présentateur né à Bristol sur Aftersun.

C’est une preuve supplémentaire que le nouvel ajout de Love Island reste le plus grand attrait pour les fans.

Une source télévisée a déclaré: «Les émissions dérivées ne sont certainement pas censées être l’événement principal.

«Ils s’assoient à côté de l’émission principale pour utiliser des séquences supplémentaires, orienter la narration ou augmenter le bruit autour d’un programme.

“Donc, personne ne s’attend jamais à ce que l’émission sœur dépasse l’émission principale en chiffres. Maya se révèle être le coup de fouet dont Love Island a vraiment besoin en ce moment.

Les chiffres d’audience de l’émission principale de la semaine dernière sont tombés en dessous d’un million pour la première fois en sept ans, avec seulement 918 000 écoutes pour regarder l’épisode de jeudi contre 4,23 millions pour The Apprentice de BBC One.

Le format de Maya’s Aftersun était à peu près le même que sous l’hôte précédent Laura Whitmore, 35 ans.

Les chiffres de l’émission de style magazine avaient chuté à 691 200 le 19 juin 2022.

Maya – vêtue d’une robe rose vif et découpée – a accueilli un panel composé de Radio One Dj Jordan North, de la star de télé-réalité Sam Thompson et de l’ex Love Islander Indiyah Polack.

Et les fans ont adoré le nouveau line-up.

L’un d’eux a crié: “D’accord, ce panneau est tout et Maya le tue !!!!!!!!!!”

Un autre s’extasie : « Déjà cet après-soleil est cent fois mieux que chaque épisode de la saison dernière. C’était comme si personne ne voulait le dire tel quel. Indiyah et Maya le gardent réel et disent ce que nous pensons, Dieu merci.

Un autre a déclaré: «Cet après-soleil m’a déjà attiré l’attention alors que d’habitude je l’entends comme un bruit de fond. Ça doit être Maya et Indiyah.

Samedi, un moment invisible sur la recharge Unseen Bits du programme a présenté la réaction des garçons lorsque Maya est entrée pour la première fois dans la villa du Cap, en Afrique du Sud.

L’employé des finances, Ron Hall, a déclaré: “Jésus-Christ.”

Et l’agent de sécurité de l’aéroport, Shaq Muhammad, a déclaré : « Irréel…. Garçons! Concentrez-vous concentrez-vous.

