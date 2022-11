Maya Jama étourdit dans une robe argentée moulante après avoir ravivé sa relation avec Stormzy

MAYA Jama prend la position d’argent avec une robe éblouissante lors de l’ouverture d’un restaurant.

Le nouvel hôte de Love Island, 28 ans, portait également une paire de bottes frappante lors de la soirée Bacchanalia à Mayfair, dans le centre de Londres.

Maya Jama avait l’air glamour dans une robe argentée dans un restaurant Mayfair[/caption] Getty

Maya a associé la robe audacieuse à des cuissardes[/caption] Getty

Selon les rumeurs, Maya serait de retour avec son ex rappeur Stormzy[/caption]

La présentatrice semblait être d’humeur joviale alors qu’elle prenait une pose ludique et saluait les spectateurs tout en menant la liste des invités étoilés au restaurant.

Selon certaines rumeurs, Maya aurait ravivé sa relation avec le rappeur et ex-petit ami Stormzy après que le couple ait été vu se rapprocher lors de la célébration GQ Men of the Year 2022 trois ans après leur séparation de choc.

Ils avaient passé du temps à discuter à la fête, au club des membres du Pavilion à Knightsbridge.

On l’a entendu dire à des copains qu’ils étaient de retour ensemble.

Le couple s’est ensuite quitté à quelques minutes d’intervalle à 2 heures du matin.

Stormzy et Maya étaient ensemble depuis quatre ans mais se sont séparés en 2019 au milieu des affirmations selon lesquelles il l’avait trompée, ce qu’il a nié.

À Noël dernier, elle s’est fiancée au basketteur australien Ben Simmons à la suite d’une romance éclair, bien qu’ils se soient séparés cet été.

Mais Stormzy est resté célibataire depuis sa rupture avec Maya et n’a pas caché le fait qu’il regrette leur séparation.