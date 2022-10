Maya Jama est superbe dans une robe colorée avant la série hivernale Love Island

MAYA Jama a rendu ses fans fous en modelant une robe colorée accrocheuse.

La star de la télévision a donné la superbe tenue qu’elle portait aux GRM Daily’s Rated Awards, une autre émission sur Instagram.

Maya Jama a montré ses courbes dans une robe colorée pour les Rated Awards

La star de la télévision s'est vérifiée dans le miroir

Elle a posé pour des photos sous différents angles, montrant sa silhouette dans toute sa splendeur.

Maya, qui est fiancée à la star de la NBA Ben Simmons, a été inondée d’emojis de flamme.

Cela vient alors que nous avons révélé que le présentateur de télé était en pourparlers pour accueillir les Brit Awards en février, après avoir impressionné les patrons en tant que journaliste itinérant plus tôt cette année lorsque le comédien Mo Gilligan a dirigé la cérémonie.

Si elle décroche le concert par elle-même, cela ferait d’elle la première animatrice solo des prix annuels de la musique depuis que Cat Deeley l’a fait en 2004.

Un initié de la musique a déclaré: “Maya Jama s’est avérée être une animatrice vraiment confiante et compétente et les jeunes l’adorent, ce qui est essentiel pour un événement comme les Brit Awards.

“Depuis qu’elle a aidé plus tôt cette année, son pouvoir de star a augmenté et elle a discuté de l’organisation de l’émission par elle-même.

“Il y a beaucoup de candidats en lice pour le poste d’animateur de l’émission cette année et rien n’a été signé – mais Maya a clairement indiqué qu’elle aimerait assumer le rôle.

“Elle a aussi beaucoup de gens qui la soutiennent – elle est intelligente, attirante et est géniale devant un public.”





Cependant, le seul point d’achoppement pourrait être la prochaine série hivernale de Love Island, qui ne devrait pas se terminer avant les Brit Awards, qui auront lieu le 11 février à l’O2 Arena de Londres.

Mo, qui envisage maintenant une carrière aux États-Unis, a précédemment repris le poste après quatre ans de comédien Jack Whitehall à la barre.

Avant lui, Dermot O’Leary et James Corden ont été le visage de la cérémonie scintillante, tandis qu’Ant et Dec l’ont fait en 2015 et 2016.

Au cours des cinq dernières années, Maya est passée d’une animatrice de radio de la BBC à l’une des plus grandes vedettes du Royaume-Uni.

Elle a quitté sa place sur Radio 1 en 2020 et a continué à animer le jeu télévisé de Simon Cowell Walk The Line et co-animer Peter Crouch: Save Out Summer avec l’ex-footballeur lui-même.

Si les Brit Awards veulent un hôte glamour et divertissant – et ils en ont certainement besoin d’un – ils ne peuvent pas faire mieux que Maya.

Maya Jama a aidé à organiser les Brit Awards de cette année à l'O2 Arena de Londres