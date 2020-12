La présentatrice, star de la télévision, mannequin et maintenant actrice Maya Jama a vu sa carrière monter en flèche au cours des dernières années.

Le joueur de 26 ans possède une ligne de mode et une gamme de masques de soin de la peau, des collections avec PrettyLittleThing et JD Sports, et des concerts de modélisation pour des marques telles qu’Adidas et Maybelline.

Et elle a même joué dans une émission Netflix, La duchesse de Katherine Ryan.

Maintenant, l’ancienne DJ de Radio 1 a révélé qu’elle était devenue millionnaire « il y a deux ans » – mais être riche n’a jamais été son but.

« Vous faites quelque chose que vous aimez et ensuite vous êtes payé pour cela et vous vous dites: ‘Oh mon Dieu, c’est trop cool!' », A remarqué l’humble Maya.







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



Elle a utilisé une partie de sa fortune pour acheter sa propre maison dans le sud-ouest de Londres et s’était accrochée avec un copain pour le deuxième lock-out.

Un initié a récemment déclaré au Sun: «Maya se greffe depuis des années, perfectionne son art, mais cette année, elle a vraiment pris son envol.

«Après avoir quitté Radio 1 en mai, elle a dit qu’elle avait des projets passionnants et qu’elle n’avait pas tort.

« Décrocher un concert de présentation aux côtés de Peter Crouch sur son émission télévisée aux heures de grande écoute de la BBC Save Our Summer était énorme, et ce n’est que le début. »







(Image: Maya Jama / Instagram)







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Maya profite également de la vie de célibataire, après s’être séparée de son petit ami de quatre ans et du rappeur grime Stormzy en 2019.

Elle dit qu’elle «ne regarde pas vraiment» et admet qu’elle est nerveuse à propos de sa prochaine grande relation.

« Cela me rend nerveux [about] avec qui je vais être ensuite », a déclaré Maya à The Evening Standard,« parce que s’ils ne sont pas déjà sous les yeux du public, ils vont peut-être [it]. »

Maya s’est taillé une place considérable dans les médias sociaux et a été félicitée pour son approche sans fioritures des trolls en ligne.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Fashion For Relief)



L’un d’eux l’a récemment qualifiée de « sl * t » sur Instagram, à laquelle Maya a commenté « pr * ck » sur l’une de leurs photos.

Partageant une capture d’écran de son retour, Maya a ri: « Si vous ne pouvez pas les battre … »

D’autres l’ont ciblée sur sa garde-robe pour Save Our Summer.

«J’ai trouvé cela ridicule», a déclaré Maya à MailOnline.

« J’ai porté les mêmes tenues, les mêmes hauts coupés, toute ma carrière et il n’y a jamais eu autant de commentaires à ce sujet jusqu’à ce que je commence à prendre un peu de poids. »