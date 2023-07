Maya Jama envoie des impulsions dans une robe rouge moulante sur Aftersun

MAYA Jama a envoyé des pulsations dans une robe rouge moulante sur Aftersun ce soir.

La jeune femme de 28 ans a séduit ce soir dans une robe longue Maygel Coronel Alejandra à 445 £.

Maya est revenue sur nos écrans ce soir pour discuter avec les derniers insulaires qui ont été largués de la villa cette semaine – Catherine et Elom, et Leah et Montel.

Les téléspectateurs qui regardaient à la maison étaient étonnants de voir à quel point le présentateur était magnifique.

Beaucoup ont afflué sur Twitter pour partager leurs réflexions sur sa tenue.

L’un d’eux a dit: « Maya a l’air absolument magnifique omg. »

« Maya Jama la femme que tu es ! ÉTONNANT », a ajouté un autre.

Un troisième a ajouté: « J’adore cette robe rouge sur Maya. »

Les fans de Love Island ont qualifié le recouplage de ce soir de « inutile » DEUX jours après le dernier bouleversement.

Les insulaires ont été invités à se rassembler autour du foyer lors de l’émission de ce soir de l’émission ITV2.

On a dit aux filles qu’elles devaient choisir avec qui elles voulaient être.

Ella a choisi Tyrique, Molly a choisi Zachariah, Whitney a choisi Lochan et Jess a choisi Sammy.

Cependant, la bombe Ella B a volé l’homme d’Abi, Mitchell, ce qui signifie qu’elle a décidé d’aller avec Scott.

Et Amber est maintenant dans un couple d’amis avec Josh.

Mais les téléspectateurs qui regardaient à la maison ne comprenaient pas pourquoi ils devaient se coupler si rapidement après le dernier.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: « Eh bien, c’était un exercice complètement inutile. »

Un autre a ajouté: « le recouplage le plus inutile de tous les temps ».

Pendant ce temps, d’autres téléspectateurs ont supplié Jess de l’appeler un jour avec Sammy ce soir alors qu’ils se sont affrontés dans la villa.

Jess n’a pas perdu de temps pour mettre la nouvelle bombe Josh directement après le recouplage du choc de vendredi, lui disant que sa tête était beaucoup avec Sammy.

Il respecta son honnêteté et lui donna une étreinte serrée et un bisou sur la joue pour montrer qu’il n’avait aucune rancune.

Mais Jess était moins qu’enthousiasmée par l’attitude tiède de Sammy envers leur romance plus tard dans la soirée.

Elle lui a dit qu’elle sentait qu’elle « se devait » de parler à Josh parce qu’elle n’avait pas été suffisamment rassurée par Sammy.

Le garçon d’Essex a alors admis qu’il avait du mal à s’ouvrir, ce qui a frustré Jess, qui semblait manquer de patience.

L’esthéticienne a réitéré qu’elle avait besoin d’être comblée d’amour alors que Sammy répétait sans cesse qu’en tant qu ‘«homme de parole», lui disant qu’ils sont «exclusifs» devrait suffire.

Pour aggraver les choses, il a parlé pendant leur dispute, ce qui a bouleversé les fans.