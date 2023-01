Maya Jama de Love Island remplace Kate Moss pour signer un accord de mégabucks pour une marque emblématique

MAYA Jama a remplacé le mannequin Kate Moss en tant que visage de Rimmel London après avoir signé un contrat de plusieurs millions de livres avec la marque de cosmétiques.

La présentatrice de Love Island, 28 ans, a tourné sa première campagne jeudi après avoir succédé à Kate, 49 ans – qui a dirigé la firme de beauté pendant près de deux décennies.

Getty

Maya Jama est le nouveau visage de la marque de cosmétiques de luxe Rimmel London[/caption] WENN

L’animateur de télévision remplace le mannequin Kate Moss en tant que visage de l’entreprise[/caption]

Le contrat est un signe de la stature croissante de Maya dans l’industrie.

Cependant, des initiés ont averti que la nomination d’une femme beaucoup plus jeune comme nouvelle ambassadrice pourrait déclencher une querelle d’âgisme.

Une source a déclaré: “Rimmel est l’une des plus grandes marques de beauté avec un noyau très britannique, donc désigner Maya comme leur figure de proue montre qu’elle est vraiment la It Girl du moment.

“Ils avaient besoin d’un grand nom pour succéder à Kate, qui s’était déjà retirée du rôle.

“Rimmel pense que Maya coche cette case – et ils espèrent qu’elle pourra également plaire à un public plus jeune et plus diversifié.

“Un contrecoup est attendu étant donné que Maya a presque la moitié de l’âge de Kate, mais la société est satisfaite de sa décision. C’est un rêve devenu réalité pour Maya.

L’ancienne DJ de Radio 1, qui vaut 2 millions de livres sterling, a sorti sa propre gamme de soins de la peau en 2020.

Elle a également publié des collections de mode avec PrettyLittleThing et JD Sports, ainsi que des mannequins pour des marques telles qu’Adidas et Maybelline.

La star née à Bristol a été un succès auprès des fans de Love Island après avoir remplacé Laura Whitmore, 37 ans, dans l’émission ITV2 dans la série d’hiver actuelle.

Ses précédents concerts à la télévision incluent l’émission de maquillage BBC3 Glow Up, la série de talents ITV Walk The Line et Peter Crouch: Save Our Summer de BBC1.

Rex

Alamy

Une source a déclaré que Rimmel avait besoin d’un “grand nom” pour succéder à Kate Moss[/caption]