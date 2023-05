Maya Jama de Love Island regarde des mondes loin de la villa avec un mulet frisé alors qu’elle montre la transformation des cheveux

La présentatrice de télévision Maya Jama a regardé des mondes loin de la villa Love Island alors qu’elle secouait une nouvelle coiffure incroyable.

Maya a revêtu un look de mulet bouclé jamais vu auparavant pour s’assurer que tous les yeux sont rivés sur elle.

Instagram

Maya Jama a partagé un cliché de son audacieux nouveau mulet frisé[/caption] Éclaboussure

Elle s’est assurée que tous les yeux étaient sur elle[/caption]

La superbe star se prépare pour le retour imminent de la série de rencontres ITV2 dans quelques semaines seulement.

Elle a partagé une multitude d’images sur sa page Instagram pour montrer le nouveau look audacieux.

Maya, 28 ans, semblait rendre hommage au chanteur Rick James avec le regard alors qu’elle sous-titrait les images: « C’est Rick James b ****. »

Ce ne sont pas seulement ses cheveux fantastiques qui ont volé la vedette, mais la star glamour a montré que son jeu de mode était au rendez-vous en enfilant une incroyable tenue à motifs jaunes et violets qui semblait transparente sur le ventre.

Maya a secoué un visage plein de maquillage impeccable pour compléter le look en ajoutant deux grosses boucles d’oreilles en or à une oreille pour terminer le look tueur.

Les fans de l’ancienne animatrice de la BBC Radio 1 se sont précipités vers la section des commentaires pour se réjouir de son look.

L’un d’eux a écrit: « Tu fais toujours ma journée [love heart eyes emoji].”

Un autre a ajouté: « Quelle tenue. »

Comme un troisième a plaisanté: « Tu ne fais pas l’air s *** bab. »

Alors qu’un quatrième a partagé: « Toujours magnifique. »

Instagram

Maya se prépare pour le retour de Love Island[/caption] Éclaboussure

La star sera de retour sur les écrans dans quelques semaines[/caption]