Maya Jama de Love Island encaisse avec un deuxième gros contrat d’approbation après un contrat de plusieurs millions avec Rimmel

ELLE a récemment commencé l’un des concerts les plus recherchés à la télé, mais Maya Jama trouve toujours le temps de profiter de sa célébrité – après avoir décroché un autre contrat de parrainage lucratif.

Quelques jours à peine après avoir révélé qu’elle était devenue le nouveau visage du maquillage Rimmel – suivant les traces du mannequin Kate Moss – j’entends maintenant l’hôte de Love Island décrocher un gros salaire de la chaîne alimentaire Wagamama pour lancer une nouvelle campagne.

Rex

McDonalds

Maya était auparavant le visage de McDonalds apparaissant dans les publicités[/caption]

Cela vient après qu’elle était auparavant le visage de McDonald’s – apparaissant dans des publicités aux côtés de Keith Lemon – et qu’elle est également devenue l’ambassadrice d’un autre fast-food favori, Nando’s… et s’est ainsi offert un approvisionnement gratuit de poulet et de frites à vie.

En plus de ces concerts, elle est devenue le visage de Deliveroo… qui est une quantité surprenante de restauration rapide pour une femme incroyablement belle qui ne se prélasse pas à manger des hamburgers et des frites tous les soirs.

Et ce n’est pas seulement la bouffe que Maya approuvera joyeusement – elle a également mis son nom sur les produits de soins capillaires Aussie, les vêtements de sport Adidas, les publicités JD Sports, les vêtements Gap et Levi’s Jeans, l’application de fitness FIIT et, bien sûr, sa propre gamme de soins de la peau, les masques MIJ.

Ce qui est assez sympa si vous pouvez l’obtenir, mais cela soulève la question. . . quel est son fast-food préféré, porte-t-elle des jeans Gap ou Levi’s, et combien de gammes de soins de la peau une femme peut-elle vraiment intégrer à sa routine matinale ?

Bien sûr, elle est loin d’être la seule à se répandre sur la scène des mentions du showbiz – et après avoir confirmé qu’elle est devenue millionnaire à l’âge de 24 ans, je ne doute pas qu’elle a eu le dernier mot.

J’ai vraiment hâte de la voir dévoiler de nouvelles gammes de pneus de voiture de marque Maya, des déboucheurs de vidange et des coupe-ongles de luxe qui arriveront sur le marché à tout moment maintenant.

Mais seulement pour le bon prix, bien sûr. . .

LEWIS NEZ LUI-MÊME

LEWIS CAPALDI est célèbre. . . et il le nez.

Il a été immortalisé dans une figure de cire qui a été exposée à Madame Tussauds Blackpool – et il a utilisé les modèles V pour la pose de la victoire pour se mettre dans le klaxon lorsqu’il s’est retrouvé face à face.

Anthony Devlin

Lewis Capaldi pose à côté de sa figure de cire qui a été exposée chez Madame Tussauds Blackpool[/caption]

Bien que vous ne soyez généralement pas encouragé à toucher les modèles, il a exhorté les fans à se mettre la main à la pâte.

Lewis a déclaré : « C’est bien. Je peux comprendre pourquoi je n’ai jamais fait l’amour avec beaucoup de femmes jusqu’à la fin de la vingtaine.

“C’est bizarre de me voir comme ça. J’aurais aimé ne jamais avoir eu cette coupe de cheveux, mais elle est à jamais immortalisée dans cette figure de cire.

“Je l’aime.

“Pour les fans, je pense que ce sera génial, ils peuvent venir toucher mes fesses.”

FIN DE ROUTE POUR OZZY

BATS peut se détendre, Ozzy Osbourne se retire des tournées.

Le rockeur de Black Sabbath, qui a mordu la tête d’un des mammifères ailés sur scène en 1982, dit qu’il n’est “pas physiquement capable” de terminer sa tournée britannique et européenne, qui est maintenant terminée.

Getty

Ozzy Osbourne a annoncé qu’il se retirait des tournées[/caption]

Ozzy, qui a eu des problèmes de santé, notamment un diagnostic de maladie de Parkinson, a déclaré: “C’est probablement l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à partager avec mes fidèles fans. . . Ma voix va bien.

“Cependant, mon corps est encore physiquement faible.”

Il a ajouté: “Jamais je n’aurais imaginé que mes journées de tournée se termineraient ainsi.”