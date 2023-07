Maya Jama de Love Island a l’air incroyable alors qu’elle se déshabille en bikini avant l’épisode explosif de ce soir

MAYA Jama avait l’air brûlante alors qu’elle posait dans un bikini rose avant le dumping explosif de Love Island ce soir.

Le présentateur de télévision, 28 ans, a secoué un ensemble de maillots de bain à bretelles de couleur barbe à papa, avec un string.

Instagram

Instagram

Maya a montré sa silhouette à couper le souffle alors qu’elle posait en bikini après avoir voyagé du Royaume-Uni vers l’Espagne.

Elle a partagé le clip sur les réseaux sociaux et l’a sous-titré: « Lil gagne. »

L’animateur d’ITV2 est rentré à Majorque avant le dernier dumping de villa de ce soir.

Personne n’est en sécurité alors que Love Island se prépare à une autre tournure de choc qui voit les insulaires quitter la villa et faire face à un dumping massif.

Les insulaires sont excités quand on leur dit qu’ils quittent la villa et partent en excursion.

Mais l’ambiance de fête ne dure pas longtemps lorsqu’ils apprennent qu’ils sont sur le point de faire face à un dumping brutal.

Alors qu’il ne reste que deux semaines et que le vote du public est à nouveau ouvert, il semble probable que plus d’une paire sera expédiée.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Toute l’excitation de quitter la villa s’estompera bientôt lorsqu’ils apprendront la nouvelle choquante que davantage d’entre eux feront bientôt leurs adieux.

« Il y aura des larmes et un drame majeur. »

Au cours des années précédentes, les insulaires ayant obtenu le moins de votes du public ont reçu la botte immédiatement lors des sorties en club de plage.

L’année dernière, Olivia Hawkins et Maxwell Samuda ont été envoyés faire leurs valises, ainsi que Claudia Fogarty et Keenan Brand.

Olivia et Maxwell sont soudainement devenus les personnes les plus puissantes et ont tenu entre leurs mains l’avenir de leurs anciennes co-stars.

Et il semble que cette année ne sera pas différente – avec beaucoup plus de rebondissements alors que nous nous préparons pour la finale.

Pendant ce temps, la mégastar de la pop Rita Ora fera ses débuts à la villa ce soir.

Le chanteur de You Only Love Me divertit les concurrents dans des scènes qui sortiront sur les écrans demain soir, des semaines après que Ne-Yo ait fait de même.

Une source a déclaré: « Rita était une interprète surprise pour les couples et ils l’ont absolument perdu.

« Elle a chanté un mélange de succès, dont son récent single Praising You et les patrons ont trouvé un tout nouvel endroit à Majorque pour qu’elle puisse se produire. »