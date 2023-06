Maya Jama de Love Island a l’air incroyable alors qu’elle montre ses fesses dans une robe rouge plongeante transparente

MAYA Jama s’est assurée que tous les yeux étaient rivés sur elle alors qu’elle assistait à une fête ce soir.

L’hôte de Love Island, 28 ans, a séduit dans une robe rouge transparente qui comportait un collier plongeant.

Clignotant ses fesses en arrivant à la fête d’été de la National Gallery, Maya a souri pour les caméras.

La beauté a complété son look sexy mais éthéré avec des boucles lâches tombant dans son dos.

Maya est actuellement en train d’héberger Love Island, ce qui signifie faire des allers-retours vers la villa en Espagne.

La star de Maya a explosé depuis qu’elle a remplacé l’ancienne animatrice Laura Whitmore.

S’adressant à The Sun à propos de la reprise de l’émission, elle a révélé: « La seule pression que je ressens, c’est parce que ça s’est bien passé, donc je veux juste que ça continue comme ça.

« C’est arrivé si vite, j’ai l’impression que nous le faisions hier.

« Mais la série d’été est spéciale. »

Et elle a admis qu’elle était surprise de voir à quel point le spectacle est important et à quel point cela a changé sa vie.

Elle a dit : « C’est juste partout où vous allez.

« Quand j’ai commencé la télé pour la première fois, j’avais 18 ans, et je me souviens avoir dit ‘Ma vie a changé et les gens vont me reconnaître à Tesco’.

« Ils ne l’ont pas fait ! Mais être sur Love Island a définitivement changé des choses pour moi.

« Avant, il n’y avait que les jeunes, mais maintenant, ce sont aussi les nannas.

« J’ai pris l’avion pour New York récemment et la femme à l’immigration ne me posait aucune question sur la raison pour laquelle j’étais dans le pays, mais plutôt sur tout ce qui s’est passé dans la dernière série. »

