Maya Jama a l’air incroyable en bikini bleu avant l’énorme dumping de Love Island

MAYA Jama a une fois de plus séduit les fans en posant en bikini à Majorque.

Le présentateur de Love Island, 28 ans, s’est rendu à la villa cette semaine avant un dumping massif dans les prochains jours.

Profitant d’un peu de temps libre, Maya s’est déshabillée en bikini bleu et a montré sa beauté naturelle et cheveux.

Posant dans un miroir, la star avait l’air incroyable alors qu’elle travaillait ses angles.

Les Islanders viennent tout juste de se remettre du recouplage de Casa Amor – qui a vu six des célibataires sexy se faire larguer.

Et ce soir, il y aura encore un autre recouplage – et bientôt encore plus d’Insulaires auront la côtelette.

Une source a expliqué: «Encore une fois, les producteurs ont gardé les Islanders sur leurs gardes et la hache est balancée de manière considérable.

« Il ne s’agit plus seulement d’une ou deux personnes qui font leurs valises.

« Plusieurs grands noms se font défoncer cette semaine – et juste au moment où ils s’y attendent le moins. »

Au cours de l’épisode de ce soir, les garçons auront le pouvoir et pourront choisir en premier lorsqu’ils seront convoqués au foyer.

En ce qui concerne les discours, un garçon choque une fille avec une révélation réconfortante en disant: « J’ai vraiment l’impression qu’il y a un avenir avec cette fille.

Un autre garçon annonce qu’il aimerait être exclusif avec la fille avec qui il a choisi de se mettre en couple.

Quelle fille est la dernière à être choisie et la dernière à quitter le foyer ?

Rex

Instagram

Le favori de la télé a réussi des looks époustouflants[/caption]