Michael Loccisano/Getty Images

Maya Hawke a abordé de front le phénomène des « nepo baby », affirmant que la raison pour laquelle elle a été choisie pour un grand rôle au cinéma était totalement pour des « raisons népotiques ».

Hawke, la fille d’Uma Thurman et Ethan Hawke, a été choisie par Quentin Tarantino dans son film de 2019 Il était une fois… à Hollywood. Hawke jouait Flower Child, l’un des disciples de Charles Manson, et avait à l’époque donné une interview disant qu’elle avait auditionné pour le rôle.

Maintenant, elle a dit Le temps de Londres on s’est moqué d’elle pour avoir dit çaet a réfléchi : « Je n’ai jamais voulu laisser entendre que je n’ai pas obtenu le rôle pour des raisons népotiques – je pense que je l’ai totalement fait. »

Elle a ajouté que Tarantino l’avait délibérément ajoutée au casting, qui comprenait également Margaret Qualley (la fille d’Andie MacDowell) et Rumer Willis (la fille de Demi Moore et Bruce Willis), et qu’il faisait un effort pour « caster beaucoup de jeunes Hollywood ». »

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que des descendants célèbres méritaient ce genre d’opportunités, Hawke a répondu :

« « Méritent » est un mot compliqué. Il y a tellement de gens qui méritent d’avoir ce genre de vie qui ne le font pas, mais je pense que je suis à l’aise de ne pas le mériter et de le faire quand même. Et je sais que ne pas le faire n’aiderait personne. J’ai vu deux voies lorsque j’ai commencé, et l’une d’elles était : changer de nom, se faire refaire le nez et accéder à des rôles de casting.

« C’est normal de se moquer quand on est dans un air raréfié. C’est un endroit chanceux. Mes relations avec mes parents sont vraiment honnêtes et positives, et cela dépasse tout ce que l’on peut en dire.

Hawke a récemment travaillé avec ses deux parents à l’écran. Elle a joué face à Thurman dans La salle de mise à mortet a joué dans Chat sauvageun biopic sur l’écrivain Flannery O’Connor, réalisé par Ethan Hawke.