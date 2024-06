Maya Hawke dit que les fans de Stranger Things remplissant ses émissions musicales l’ont laissée « presque déprimée »

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

L’actrice Maya Hawke dit Choses étranges les fans assistant à ses concerts l’ont laissée « presque déprimée ».

La jeune femme de 25 ans, fille de Pulp Fiction acteurUma Thurman et Cercle des poètes disparus star Ethan Hawke, a fait sa percée dans le rôle de Robin Buckley dans la série record de Netflix.

La série de science-fiction suit un groupe d’amis alors qu’ils se regroupent pour vaincre le monstrueux Demogorgon dans l’univers parallèle, The Upside Down.

Hawke a fait sa transition vers la musique la même année en sortant « To Love a Boy » et « Open » en 2019. Dans une nouvelle interview pour promouvoir son troisième album, Ange du Chaosle Ville d’astéroïdes La star a parlé de l’impact de la renommée de la série et de son culte sur sa carrière musicale.

«J’étais presque déprimée à ce sujet», dit-elle. dit Les temps, réfléchir à la prévalence de Choses étranges fans à ses concerts. Hawke se souvient avoir supposé que les gens étaient présents en raison de son association avec le spectacle.

« Je suis content qu’il y ait des gens ici, mais je suppose qu’ils ne se soucient pas de la musique. »

Cependant, Hawke dit qu’elle s’est vite rendu compte qu’il y avait un véritable chevauchement entre ceux qui étaient intéressés par la série et ceux qui étaient liés à sa musique.

C’est une expérience, lui dit-elle Choses étranges les co-stars Joe Keery (Steve Harrington) et Finn Wolfhard (Mike Wheeler) ont traversé le pas, puisqu’ils ont sorti de la musique peu de temps après leurs rôles révolutionnaires.

( Getty Images )

Le mois dernier, Keery a été contraint de répondre aux rumeurs d’une collaboration avec Taylor Swift, après qu’ils aient été vus tous les deux dans un studio new-yorkais en même temps.

Keery, qui sort sa musique sous le nom de Djo, a mis un terme aux spéculations autour d’une éventuelle collaboration.

«J’étais là le jour où elle était là», il a dit sur Le podcast du bec.

Hawke a également évoqué son passé de « nepo-baby », admettant qu’elle avait obtenu des rôles dans le film du légendaire réalisateur Quentin Tarantino. Il était une fois… à Hollywood à cause de ses relations.

Maya Hawke dans le rôle de Robin Buckley, Joe Keery dans le rôle de Steve Harrington et Joseph Quinn dans le rôle d’Eddie Munson ( Avec l’aimable autorisation de Netflix )

« On s’est moqué de moi pour ce clip quand j’ai dit, sur le tapis rouge, que j’avais auditionné », a-t-elle déclaré, même si elle a confirmé qu’elle avait fait une cassette d’audition.

« Je n’ai jamais voulu laisser entendre que je n’avais pas obtenu le rôle pour des raisons népotiques – je pense que je l’ai totalement obtenu ».

L’acteur qui a récemment qualifié sa famille de « Kardashian indépendante » a ajouté qu’elle était « à l’aise » de ne pas mériter la vie qu’elle mène.

« « Mérite » est un mot compliqué », a-t-elle déclaré. « Il y a tellement de gens qui méritent d’avoir ce genre de vie qui ne le font pas, mais je pense que je suis à l’aise de ne pas le mériter et de le faire quand même. Et je sais que ne pas le faire n’aiderait personne.