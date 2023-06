Maya Hawke a menti à Ethan Hawke sur le fait de sauter une thérapie pour perdre sa virginité : « Mon père était très contrarié »

Maya Hawke dévoile quelques secrets de famille.

L’actrice de « Stranger Things », 24 ans, a parlé de mentir à son célèbre père, Ethan Hawke, dans « Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen ».

Maya se souvient avoir été dans les pires ennuis qu’elle ait jamais eus lorsqu’elle a menti à son père.

« J’ai menti. J’ai dit que j’allais suivre une thérapie et je suis vraiment allé perdre ma virginité », a déclaré Maya à Cohen et à son invité Bryan Cranston dans l’épisode de mardi. « Je n’arrive pas à croire que je viens de dire ça. Mon père était très contrarié. »

MAYA HAWKE ENGAGÉE AVEC LA GÉNÉRATION DE SES PARENTS CÉLÈBRES : « ILS NOUS FONT VRAIMENT F—ED »

Maya s’est souvenue qu’Ethan lui avait donné « un moment très difficile » à propos de ses allées et venues le soir où elle avait menti.

« Il a dit : ‘Où étais-tu ? Où es-tu allé ?' », se souvient Maya. « Et j’ai dit: » Comment suis-je censé avoir des secrets si je ne peux pas mentir? « »

Cohen a été impressionné par Maya et a dit: « Je penserais, connaissant votre père, qu’il respectait vraiment cela. »

Maya a confirmé l’hypothèse de Cohen en disant : « Il l’a fait ! Il était genre : ‘F–k ce gamin !’ Il était comme, ‘Oh, c’est bien.' »

L’actrice a grandi avec des parents très célèbres. Ethan et Uma Thurman ont accueilli Maya en 1998. Le couple a également un fils, Levon Hawke, 21 ans. Maya et Levon ont grandi à New York et quand Cohen a demandé quelle était sa première voiture, elle a répondu : « Un taxi jaune ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je n’ai toujours pas de permis, mais j’ai obtenu mon permis d’apprenti la semaine dernière », a déclaré la fille de deux nominés aux Oscars. « Applaudissez-moi ! »

Ethan s’était précédemment extasié sur la performance de Maya en tant que Robin Buckley dans la série à succès de Netflix, « Stranger Things ».

« Je suis tellement fier d’elle parce que je pense qu’elle fait un excellent travail, mais je suis très heureux pour elle qu’elle soit entourée de ces autres jeunes gens incroyables et talentueux », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight en juillet.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’était mon expérience sur ‘Dead Poet’s Society’, être entouré d’autres jeunes qui étaient amoureux de la même chose dont j’étais amoureux, raconter une histoire qui touche votre génération. »