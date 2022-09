Un jour après que le ministre de la Justice, Tyler Shandro, a publiquement ordonné au chef de la commission des droits de la personne de l’Alberta de démissionner, le bureau du commissaire lui a renvoyé la question, affirmant que c’était Shandro qui embauchait et licenciait.

“La commission n’a aucune information à partager concernant l’état de la démission de Collin May”, a déclaré mardi la Commission des droits de l’homme de l’Alberta dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Le ministre de la justice et solliciteur général est chargé de gérer qui est nommé chef de la commission et des tribunaux.

“Veuillez contacter (son bureau).”

Le bureau de Shandro a refusé de commenter.

C’est le dernier tournant d’un problème qui a assailli Collin May avant même qu’il ne soit officiellement nommé chef de la commission en juillet.

À ce moment-là, les critiques ont souligné une critique de livre qu’il a écrite en 2009 et ont déclaré que l’article soulevait des inquiétudes quant au fait que May était islamophobe et donc inapte à diriger la commission chargée de veiller à ce que les Albertains ne soient pas victimes de discrimination.

May a répondu dans un communiqué, rejetant catégoriquement les allégations islamophobes et promettant de “s’engager à poursuivre mon éducation personnelle sur l’islam et toutes les confessions”.

“Je rencontrerai des dirigeants de la communauté musulmane de l’Alberta pour en savoir plus sur leurs expériences vécues en Alberta et pour travailler à surmonter la discrimination contre la communauté islamique”, a-t-il ajouté.

Les choses ont atteint leur paroxysme lundi lorsque le Conseil national des musulmans canadiens a publié une lettre ouverte accusant May de ne pas s’être rencontré malgré des tentatives répétées pour le contacter.

Le conseil a déclaré que l’intransigeance de May mettait en doute son engagement à apprendre et à réfléchir, et sa lettre a été signée par 28 groupes communautaires musulmans.

Quelques heures plus tard, le bureau de Shandro a publié une déclaration réitérant que May avait promis il y a plus de deux mois de rencontrer la communauté musulmane.

« Le ministre Shandro a demandé une explication à M. May », a écrit le bureau de Shandro. “Après avoir examiné l’explication, le ministre Shandro a demandé la démission de M. May.”

La déclaration n’a pas précisé la conversation ni ce qui a spécifiquement déclenché l’appel à cesser de fumer.

Said Omar, porte-parole du conseil des musulmans, a déclaré qu’il était heureux que Shandro ait appelé à la démission.

Il a dit que May n’avait pas contacté le groupe depuis qu’il avait envoyé la lettre, et qu’il était peut-être trop tard pour lui de réparer les clôtures de toute façon.

“Nous sommes toujours ouverts à rencontrer des individus et à essayer de nous réconcilier, mais je pense qu’à ce stade, la communauté a parlé”, a déclaré Omar dans une interview.

May, un avocat de Calgary, a été nommé à la commission en 2019. Au cours des années passées, il a rédigé des articles pour C2C Journal, une publication en ligne et imprimée axée sur des questions politiques, culturelles et économiques.

En juin 2009, il a passé en revue le livre d’Efraim Karsh « L’impérialisme islamique : une histoire », qui examine les forces et les attitudes culturelles qui ont façonné la religion.

Dans une ligne de la critique, May note que le livre déclare que « l’islam n’est pas une religion pacifique utilisée à mauvais escient par les radicaux. C’est plutôt l’une des religions les plus militaristes connues de l’homme, et c’est précisément cet héritage militariste qui informe les actions des radicaux à travers le monde musulman.

Le conseil des musulmans s’est concentré sur ce paragraphe dans sa critique, le qualifiant de stéréotype “choquant” et stigmatisant.

Le porte-parole de l’opposition NPD en matière de justice, Irfan Sabir, a fait écho à l’appel au renvoi de May, déclarant lundi: “Les musulmans au Canada sont la cible de harcèlement, d’agression et de meurtre uniquement en raison de leur foi.”

Cependant, May et les rédacteurs de son article ne sont pas d’accord.

May, dans sa déclaration de juillet, a déclaré : “Je souhaite affirmer clairement que je ne crois pas ou n’accepte pas la caractérisation de l’islam comme une religion ou un mouvement militant”.

Les rédacteurs en chef du C2C Journal, George Koch et Peter Shawn Taylor, dans une réfutation publiée sur son site en juillet, ont déclaré que May avait clairement indiqué qu’il s’agissait du point de vue de l’auteur du livre – et non du sien – dans le paragraphe controversé.

“Qu’un critique soit d’accord ou non avec la position d’un auteur, il ou elle a le devoir de transmettre la thèse du livre de bonne foi”, ont écrit les éditeurs.

“Les critiques et les plaignants ont simplement opté par défaut pour la pire interprétation possible”, ont-ils ajouté.

«Ce genre de comportement est devenu scandaleusement courant et nuit gravement au discours public au Canada.»



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 septembre 2022.