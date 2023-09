May Hill Stakes : Darnation s’avère bien trop bonne pour l’équipe de Karl Burke dans le groupe 2 de Doncaster | Nouvelles des courses

Karl Burke a renforcé son emprise sur la division des pouliches juvéniles lorsque Darnation a manqué un vainqueur des Betfred May Hill Stakes à Doncaster.

Fallen Angel avait déjà affirmé qu’elle était la meilleure pouliche de deux ans en impressionnant lors des Moyglare Stud Stakes en Irlande le week-end dernier.

Il semble maintenant que l’un de ses plus grands rivaux pour les plus grands honneurs soit basé dans le même chantier de Leyburn, dans le North Yorkshire, après que le prix de Darnation pour les 1 000 guinées de l’année prochaine ait été réduit de moitié, passant de 20 à 10-1 par Coral.

Impressionnante sur terrain souple la dernière fois dans un Groupe 3 à Goodwood, elle avait moins de questions à répondre que la plupart et quand l’une de ses rivales sur le marché, Romanova d’Ollie Sangster, s’est retrouvée au poste et a couru avec enthousiasme dès le début, il y avait un souci de moins.

See The Fire a suivi Darnation et semblait être un danger, mais Clifford Lee a réussi à garder un peu dans sa manche et le favori 11-10 a franchi trois longueurs d’avance.

« Ils ne sont pas allés vite et quand je lui ai demandé, elle a très bien accéléré pendant quelques foulées puis a galopé vers la ligne », a déclaré Lee.

« Elle est très bonne et j’aimerais la voir l’année prochaine quand elle sera plus forte physiquement et mentalement.

« Elle gère ce terrain mou, elle reste très bien et elle a aussi un peu de botte en elle, donc nous verrons l’année prochaine comment nous nous en sortirons. »

Burke n’était pas en piste, mais a déclaré : « C’est une pouliche classe, sur ce terrain, elle est très bonne. Nous devrons voir comment elle se comporte sur un terrain plus rapide mais elle est coriace, elle reste et elle est juste très bonne.

« Elle n’est pas dans le Fillies’ Mile mais elle est dans le Prix Marcel Boussac. Je n’ai pas parlé aux propriétaires mais elle aurait plus de chances de s’imposer en France.

« Qui sait pour l’année prochaine ? Elle n’est pas la plus grande du monde, mais elle devrait se renforcer même si elle ne grandit pas beaucoup et si elle heurte un sol meuble, elle pourrait être n’importe quoi.

« Sur terrain rapide, Fallen Angel serait devant elle, mais le sol est la clé de cette pouliche.

« J’étais prêt à venir aujourd’hui mais j’ai eu une matinée chargée et j’ai décidé de ne pas le faire. Ils ne courent pas plus vite que je suis là ! »