Maxwell Frost, un militant du contrôle des armes à feu de 25 ans, se rend au Congrès

Depuis son élection, Frost sollicite des conseils. Des tonnes de ça. D’amis. De ses nouveaux collègues. De Demings, qui lui a conseillé de rester concentré sur les personnes qui l’ont élu. “En tant que leader de ma communauté”, a déclaré Frost, il se demande constamment : “Comment vais-je construire de l’énergie pour 2024 et pour les batailles futures ?”

Pour ce faire, a poursuivi Frost, il veut appliquer certaines des leçons qu’il a apprises en tant qu’activiste – ce qu’il appelle “combler le fossé entre le cool et la conscience”.

March for Our Lives l’a fait, a-t-il dit, en utilisant “tous les outils de la boîte à outils”. Pas seulement organiser des manifestations et inscrire les jeunes pour voter, mais faire venir des artistes, des leaders culturels et d’autres influenceurs pour rendre l’engagement politique attrayant pour une foule plus jeune. C’est le genre de tour qu’il est plus facile de réussir quand on est un batteur de jazz de 25 ans et obsédé par la musique que, disons, Steny Hoyer.

Le 117e Congrès qui vient de terminer son mandat ? C’est la plus ancienne de l’histoire. Près d’un quart de ses membres ont plus de 70 ans. Et tandis que les démocrates envisagent d’amener de nouveaux dirigeants, leur prochain leader probable à la Chambre, le représentant Hakeem Jeffries, a 52 ans – assez vieux pour être le père de Frost.