Maxwell Frost sera le premier membre de la génération Z du Congrès

L’activiste progressiste Maxwell Alejandro Frost, 25 ans, deviendra officiellement le premier membre de la génération Z du Congrès après avoir remporté sa course pour représenter le 10e district du Congrès de Floride.

“Floride centrale, je m’appelle Maxwell Alejandro Frost, et je vais être le premier membre de la génération Z du Congrès des États-Unis !” Frost a annoncé à ses supporters à Orlando après l’appel de la course mardi soir, rapporte NBC News.

Frost a battu le républicain Calvin Wimbish, 72 ans, béret vert de l’armée à la retraite et militant conservateur. Le siège de la Chambre a été libéré par la représentante démocrate Val Demings lors de sa course infructueuse renverser le sénateur républicain Marco Rubio.

Frost a travaillé comme l’un des principaux organisateurs de March for Our Lives, le groupe anti-violence par armes à feu formé en réponse à la fusillade de l’école de Parkland en 2018, et de l’American Civil Liberties Union. Il a centré sa campagne sur des questions particulièrement importantes pour les jeunes électeurs : mettre fin à la violence armée, lutter contre le changement climatique, protéger le droit à l’avortement et soutenir l’assurance-maladie pour tous.

Il a quitté son emploi précédent pour se présenter au Congrès et a conduit Uber pour payer un loyer pendant la campagne électorale. Il n’a pas fini le collège et s’est plutôt concentré sur l’organisation communautaire tout au long de son adolescence et de son début d’âge adulte.

Frost dit que son activisme a été façonné dès l’école primaire, lorsqu’il a appris l’inégalité des richesses lors du mouvement Occupy Wall Street en 2011.

Il est passionné par la réforme des armes à feu, se référant souvent à la génération Z comme le “génération de tireur d’école. ” Frost a travaillé comme militant contre la violence armée depuis la fusillade de l’école Sandy Hook en 2012 et s’exprime sur le fait d’être un survivant d’un incident distinct de violence armée.

Les mi-mandats de 2022 étaient la première fois que les membres de la génération Z pouvaient se présenter au Congrès, ce qui Centre de recherche Pew définit comme les personnes nées entre 1997 et 2012. Les candidats doivent avoir 25 ans pour siéger à la Chambre des États-Unis, 30 ans pour siéger au Sénat américain et 35 ans pour être président.

Pourtant, les jeunes de 25 ans ne courent pas souvent, et encore moins gagnent, les courses du Congrès. En 2020, la représentante Madison Cawthorn, qui avait 25 ans à l’époque, a été élue pour représenter la Caroline du Nord et a servi un mandat; et avant cela, le dernier homme de 25 ans à siéger à la Chambre était Thomas Downey, un démocrate de New York élu en 1974, rapporte le New York Times.

Frost sera beaucoup plus jeune que la plupart de ses pairs; l’âge moyen de Les membres de la Chambre ont 58 ans. Plus de la moitié des Américains sont milléniaux ou plus jeunes mais ne sont pas représentés de génération en génération au Congrès américain – ses membres actuels sont les plus anciens de l’histoire, Rapports d’initiés.