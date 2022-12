Maxwell Frost, membre du Congrès de la première génération Z, prend ses repères sur Capitol Hill

Ce qui a motivé M. Frost, a-t-il dit, c’est la fusillade de l’école élémentaire Sandy Hook en 2012, alors qu’il était au lycée, qui a tué 26 personnes, pour la plupart de jeunes enfants, et a donné lieu à un rituel sinistre et presque omniprésent de des exercices de tir actif pour les élèves des écoles primaires et secondaires à travers le pays.

M. Frost, qui est d’origine libanaise, portoricaine et haïtienne et a été adopté à la naissance en 1997, a grandi à Orlando avec une mère réfugiée cubaine et institutrice et un père musicien né au Kansas.

Dès son plus jeune âge, il en est venu à aimer la musique et les arts, organisant finalement un festival de musique avec un ami. Mais il s’est trouvé une autre passion dans l’activisme politique, en s’engageant bénévolement en 2012 avec la campagne de réélection du président Barack Obama puis en 2016 avec les campagnes présidentielles du sénateur Bernie Sanders, indépendant du Vermont, et de l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.

Après s’être inscrit au Valencia College d’Orlando en 2015, il a fait une pause en 2019 pour travailler pour l’American Civil Liberties Union, puis est devenu un organisateur national du groupe de défense des jeunes March for Our Lives, qui se concentre sur la mise en place d’un contrôle plus strict des armes à feu. les mesures. Il a conduit pour Uber pour joindre les deux bouts.