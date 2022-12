Maxwell Frost, membre du Congrès de la première génération Z, a du mal à louer à DC

Les électeurs du 10e district du Congrès de Floride ont élu Maxwell Frost, 25 ans, à la Chambre des représentants des États-Unis en novembre, faisant de lui le premier membre de la génération Z élu au Congrès.

Mais un mois avant sa prestation de serment, il a du mal à trouver un logement dans la capitale notoirement chère du pays.

Dans un série de tweets posté jeudi, Frost dit qu’il était franc avec son futur propriétaire au sujet de son “vraiment mauvais” crédit. Bien que le propriétaire ait dit que cela ne devrait pas être un problème, Frost dit que sa demande a été refusée.

“Ce n’est pas destiné aux personnes qui n’ont pas déjà d’argent”, a lu un tweet.

Frost dit qu’il a accumulé beaucoup de dettes pendant sa campagne après avoir quitté son emploi pour consacrer son temps aux élections, ce qui a nui à son crédit. Le bureau de Frost n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de CNBC Make It.

Le loyer médian à Washington, DC est d’environ 2 600 $ en décembre, selon Zillow.

Alors que son salaire au Congrès lui rapportera 174 000 $ par an, ce nouveau revenu ne fixera pas automatiquement le pointage de crédit de Frost, que les propriétaires utilisent souvent pour approuver ou refuser de nouveaux locataires.

Bientôt 26 ans, Frost fait partie de la génération Z la plus âgée, mais son dilemme de la location démontre déjà sa relation avec ses jeunes électeurs. Près d’un membre de la génération Z sur trois vit actuellement à la maison avec ses parents ou d’autres membres de sa famille, selon une étude Credit Karma du début de cette année.

Avec des prix des loyers en moyenne de 10% à l’échelle nationale cette année, il n’est pas surprenant que la plus jeune génération d’adultes ait du mal à déménager. Et parmi les membres de la génération Z qui ont pu le faire, 32 % dépensent la moitié de leur revenu mensuel pour se loger, a constaté Credit Karma.

En 2018, la représentante Alexandra Ocasio-Cortez (DN.Y.) a fait la une des journaux pour avoir avoué qu’elle aurait du mal à déménager à DC avant que son nouveau salaire n’entre en vigueur.

“J’ai trois mois sans salaire avant d’être membre du Congrès. Alors, comment puis-je obtenir un appartement ? Ces petites choses sont bien réelles”, elle a dit au New York Times à l’époque.

Ocasio-Cortez reste la plus jeune femme du Congrès, mais la représentante Madison Cawthorn (RN.C.) l’a remplacée en tant que plus jeune membre pendant son mandat. Cawthorn conservera le titre de plus jeune élu au Congrès, mais Frost deviendra le plus jeune membre siégeant lorsqu’il sera assermenté en janvier.

Frost a fait de l’abordabilité du logement l’un des principaux enjeux de sa campagne, visant à aider à mettre en place des protections nationales pour les locataires et à augmenter le financement des logements sociaux. Il n’y a actuellement aucune limite fédérale sur les frais de demande de location, mais DC applique un maximum de 50 $.

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? Inscrivez-vous à l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

Ne manquez pas : 11 villes américaines où le loyer est en fait moins cher que l’année dernière