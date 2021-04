MAXINE Waters a déclaré que le juge de première instance de Derek Chauvin, qui l’avait critiquée pour ses commentaires à la tête du verdict, était «loin de la voie».

Le démocrate de Californie a suscité la colère du juge Peter Cahill, qui a déclaré que les commentaires de Waters lors d’un rassemblement dans la ville pourraient même voir le verdict de culpabilité appelé et annulé.

Maxine Waters a été critiqué pour ses commentaires avant la condamnation de Derek Chauvin Crédits: Getty

Le juge Peter Cahill a déclaré que ses paroles pouvaient même voir le verdict annulé Crédit: Reuters

Waters, 82 ans, avait été largement critiqué après avoir dit aux manifestants de «rester dans la rue et de devenir plus actifs, plus conflictuels» si Chauvin n’était pas reconnu coupable.

Elle a fait les commentaires à la suite de la fusillade de Daunte Wright par la police au Brooklyn Center, Minnesota, et de la publication d’images corporelles du meurtre d’Adam Toledo, 13 ans, à Chicago.

Mais Waters a maintenant dit à CNN qu’elle pensait que le juge était «en colère» en ajoutant «Je pense qu’il pourrait être frustré par cette affaire et par la publicité mondiale qu’il y a dessus et tout cela».

«J’ai discuté avec beaucoup de juristes et d’avocats, et bien sûr, il était loin d’être sur la bonne voie, et il sait qu’en fait, les jurés n’étaient pas dans la salle», a-t-elle déclaré.

Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd Crédit: AP

L’ancien flic s’exprimant lors de son procès Crédit: AFP

«Les jurés avaient juré de ne pas regarder la télévision, de ne pas lire les journaux, de ne pas dialoguer avec les gens à ce sujet. Et donc il sait qu’il n’y a pas eu d’ingérence avec les jurés.

«La plupart du temps, quand vous avez une affaire comme celle-ci, ils vont faire appel de toute façon. Mais dire que je vais provoquer un appel n’est vraiment pas crédible. »

Suite à ses commentaires, des républicains comme Ted Cruz, Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene ont dénoncé la représentante, Greene appelant même à son expulsion du Congrès.

Kevin McCarthy, le leader de la minorité à la Chambre, envisage une résolution pour censurer Waters pour ses commentaires.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd.

Le juge Cahill a déclaré que l’ancien policier de Minneapolis serait condamné dans huit semaines.

Parlant des commentaires de Water, il a déclaré: «Je souhaite que les élus cessent de parler de cette affaire, en particulier d’une manière qui est irrespectueuse de l’état de droit et du pouvoir judiciaire dans notre fonction.»