REP Maxine Waters a affirmé que « ses paroles importent peu » après que le juge du procès Derek Chauvin l’a fustigée pour avoir dit aux manifestants « d’être plus conflictuels » si le flic est acquitté du meurtre de George Floyd.

La députée démocrate de Californie a dit aux émeutiers de « rester dans la rue » et a été critiquée par le juge Peter Cahill pour ce qu’il a décrit comme une intervention « odieuse ».

Maxine Waters a été critiquée pour avoir dit aux manifestants de « devenir plus conflictuels » Crédits: Getty

Le juge Peter Cahill a déclaré que les commentaires du représentant pourraient entraîner un appel et l’annulation d’un verdict de culpabilité. Crédit: Reuters

Il a déclaré au tribunal de Minneapolis que les commentaires de Waters lors d’un rassemblement dans la ville samedi pourraient même voir un verdict de culpabilité appelé et annulé – après que l’avocat de l’ex-flic Chauvin a fait valoir que le jury avait été indûment influencé.

Waters a été largement critiqué après avoir dit aux manifestants de « rester dans la rue et de devenir plus actifs, plus conflictuels » si Chauvin n’est pas reconnu coupable lors d’une émeute dans le Minnesota suite à la fusillade mortelle de Daunte Wright par la police.

Malgré cela, Waters a doublé ses propos et a affirmé que les remarques « n’ont pas d’importance », donc elle n’a pas besoin de s’excuser.

« Le juge dit que mes paroles importent peu », a déclaré le joueur de 82 ans, rapporte CNN.

Puis, lorsqu’elle a demandé au juge de dire que ses commentaires auraient pu faire valoir les motifs d’appel de la défense de Chauvin, elle a dit: « Oh non, non, ils ne l’ont pas fait. »

Waters prétend qu’elle a fait ces commentaires dans le contexte de la désobéissance civile dans son ensemble, affirmant que les manifestations sont un outil symbolique et utile dans la réalisation des droits à la fois hier et aujourd’hui, ajoutant que «tout le mouvement des droits civiques est la confrontation».

Waters a dit aux manifestants de « devenir plus conflictuels » si Chauvin était acquitté Crédit: AP

Maxine Waters s’adresse aux manifestants au Brooklyn Center le sixième jour de manifestation après la fusillade mortelle de Daunte Wright par la police Crédit: Reuters

Mais lundi, le juge Cahill a critiqué Waters.

« Je suis conscient que la membre du Congrès Waters parlait spécifiquement de ce procès et du caractère inacceptable de quoi que ce soit de moins qu’une condamnation pour meurtre et de parler de confrontation », a-t-il déclaré.

« Cela revient à ce que j’ai dit au début, je souhaite que les élus cessent de parler de cette affaire, surtout d’une manière qui est irrespectueuse de l’état de droit et du pouvoir judiciaire dans notre fonction », a-t-il poursuivi. .

Les commentaires de Cahill interviennent après que l’avocat de la défense Eric Nelson a poussé à l’annulation du procès après cinq heures de plaidoiries finales, soulignant les commentaires de Waters ainsi que l’attention accrue des médias comme cause.

« Maintenant que nous avons des représentants américains qui menacent d’actes de violence dans le cadre de ce procès, c’est franchement époustouflant », a déclaré Nelson.

« Je vais vous dire que la membre du Congrès Waters vous a peut-être donné quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès », a répondu Cahill à Nelson.

Parlant des élus en général, il a dit qu’ils devraient rester muets, ajoutant que « leur échec à le faire est odieux, mais je ne pense pas que cela nous a porté préjudice avec des informations supplémentaires qui porteraient préjudice au jury ».

« Je pense que s’ils veulent donner leur avis, ils devraient le faire d’une manière respectueuse et conforme à leur serment à la constitution, pour respecter une branche co-égale du gouvernement. »

L’avocat de la défense de Chauvin, Eric Nelson, a plaidé pour l’annulation du procès après les commentaires de Waters Crédit: AP

George Floyd Crédit: AP

Cahill avait dit au jury d’éviter les nouvelles et tous les médias concernant le procès, affirmant qu’en tout, il faisait confiance aux jurés pour suivre ses instructions et éviter tout préjugé, mais a ajouté à la fin de la journée, « l’opinion d’une membre du Congrès n’a vraiment pas d’importance. beaucoup. «

Suite aux commentaires de Waters, des républicains comme Ted Cruz, Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene ont dénoncé la représentante, Greene appelant même à son expulsion du Congrès.

Kevin McCarthy, le leader de la minorité à la Chambre, envisage une résolution pour censurer Waters pour ses commentaires.

« Ce week-end dans le Minnesota, Maxine Waters a enfreint la loi en violant le couvre-feu puis en incitant à la violence », a déclaré le président de la minorité tweeté.

« Le président Pelosi ignore le comportement de Waters – c’est pourquoi je présente une résolution pour censurer le représentant Waters pour ces commentaires dangereux », a-t-il conclu.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a depuis déclaré que Waters n’avait pas besoin de s’excuser pour ses remarques, affirmant qu’elle n’avait pas incité à la violence, et comparait plutôt ce qu’on appelle Waters à ce qu’il fallait appeler de Trump lors de l’insurrection du 6 janvier.

Le sentiment de Pelosi a été repris par le leader de la majorité à la Chambre Steny Hoyer, qui a déclaré que Waters « n’a jamais voulu dire violence … elle n’a jamais préconisé la violence. Elle, elle est passionnée – elle croit en ses problèmes. »

Lorsqu’on lui a demandé si les commentaires de Waters étaient des motifs d’appel, il a ajouté: «Je ne pense pas que ce soit le cas, mais cela me préoccupe».

Waters a fait ces commentaires alors qu’il participait à une manifestation à Minneapolis à la suite de la fusillade par la police de Daunte Wright à Brooklyn Center, Minnesota, et de la publication d’images corporelles du meurtre d’Adam Toledo, 13 ans, à Chicago.

Waters a dit à la foule de manifestants à Minneapolis de continuer à se battre dans les rues car cela montre que leur cause est sérieuse.