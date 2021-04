WASHINGTON – Le représentant Jim Jordan a échangé des mots tendus avec l’expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, lors d’une audience du Congrès jeudi sur la pandémie de coronavirus. La représentante Maxine Waters a mis fin au débat en disant à Jordan de «fermer la bouche».

Lors d’une audition tenue par le sous-comité de crise du coronavirus de la Chambre, Jordan, R-Ohio, a interrogé Fauci sur le moment où le gouvernement fédéral peut commencer à retirer les précautions de distanciation sociale et de port de masque.

« Nous avons eu 15 jours pour ralentir la propagation de la propagation en une année de liberté perdue. Quels paramètres, quelles mesures? Que doit-il se passer avant que les Américains obtiennent plus de libertés? » Jordan a demandé à Fauci.

Fauci, qui dirige l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que sa priorité était de faire vacciner autant de personnes que possible le plus rapidement possible afin que le COVID-19 ne soit plus une menace.

« Vous indiquez la liberté et la liberté. Je considère cela comme une mesure de santé publique pour empêcher les gens de mourir et d’aller à l’hôpital », a-t-il déclaré.

La Jordanie a interrompu Fauci lorsque le médecin expliquait que les mesures de quarantaine «prendraient fin à coup sûr» lorsque le niveau d’infection serait suffisamment bas pour empêcher une nouvelle poussée du virus, insistant sur le fait que les libertés des Américains avaient été violées.

« Votre droit d’aller à l’église, votre droit de vous rassembler, votre droit de pétitionner votre gouvernement, la liberté de la presse, la liberté d’expression (a) tous été attaqués », a-t-il dit.

« Je pense que vous en faites une chose personnelle, et ce n’est pas le cas », a déclaré Fauci à Jordan.

« Ce n’est pas une chose personnelle », a déclaré Jordan.

« Non, tu l’es. C’est exactement ce que tu fais, » dit Fauci d’un ton exaspéré.

Jordan a déclaré qu’il souhaitait une norme claire sur le moment de lever les restrictions relatives au COVID-19, car les recommandations de Fauci ont « beaucoup de poids ».

«Nous venons de faire dire à la présidente du Comité des services financiers qu’elle vous aime et que vous êtes la plus grande chose au monde», a-t-il déclaré à Fauci.

Waters, un démocrate californien et président du Comité des services financiers, a déclaré à Fauci « Je t’aime » après avoir remercié les experts médicaux présents à l’audience.

«Comme vous le savez, ma sœur a été infectée et est décédée du COVID-19, et tout ce dont je devais dépendre était le Dr Fauci», a déclaré Waters. « Je voudrais dire au Dr Fauci que vous avez littéralement sauvé des millions de personnes qui n’écouteraient que vos conseils en fonction de ce qui se passait avec l’administration Trump. »

Fauci a déclaré que ses recommandations étaient conformes aux directives émises par les Centers for Disease Prevention and Control.

«À l’heure actuelle, nous avons environ 60 000 infections par jour, ce qui représente un très grand risque de réapparition.« Nous ne parlons pas de libertés », a-t-il déclaré.« Nous parlons d’une pandémie qui a tué 560 000 Américains. C’est de cela que nous parlons. «

Les allers-retours entre la Jordanie et le Fauci se sont poursuivis même après que le président du comité, Jim Clyburn, DS.C., a annoncé l’expiration du temps imparti à Jordan.

« Vous devez respecter la chaise et fermer la bouche, » dit Waters à Jordan de l’autre côté de la pièce.

USA TODAY a contacté les représentants de la Jordanie et des eaux pour obtenir leurs commentaires.

Plus tard au cours de l’audience, Fauci a accusé Jordan de « déclamer à nouveau » lorsque le membre du Congrès a repris sa ligne d’interrogation.

Fauci, le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, et l’ancien chef de la Food and Drug Administration, le Dr David Kessler, figuraient parmi les témoins qui ont témoigné à l’audience. Biden a nommé Kessler directeur scientifique des efforts fédéraux de vaccination en janvier, selon le New York Times.