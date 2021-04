Meghan McCain et Sara Haines de THE VIEW ont fustigé lundi la membre du Congrès Maxine Waters pour avoir « attisé les flammes » au milieu du procès pour meurtre de Derek Chauvin.

Waters fait face à des appels à être expulsé du Congrès pour « incitation » à une émeute après avoir dit aux manifestants de « devenir actifs » si l’ex-flic est acquitté de la mort de George Floyd.

Meghan McCain a critiqué les commentaires de Maxine Waters sur The View de lundi Crédit: ABC

Sara Haines a également accusé Waters d’avoir « attisé les flammes » Crédit: ABC

Waters fait face à des appels à être expulsé du Congrès pour « incitation » à une émeute Crédit: Reuters

S’adressant aux médias samedi, Waters avait déclaré que si Chauvin était déclaré non coupable du meurtre de Floyd, «nous devons rester dans la rue et nous devons être plus actifs, nous devons devenir plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux. «

Au cours de l’épisode de lundi de The View, on a demandé au panel de l’émission si les commentaires de Waters étaient allés trop loin.

« Je n’aime pas du tout la rhétorique », a déclaré Haines, affirmant qu’elle avait « confiance qu’ils reviendront avec un verdict de culpabilité ».

« Je ne pense pas que les dirigeants élus devraient stocker les flammes », a-t-elle ajouté.

« Nous ne devrions pas attiser la confrontation dans les rues. »

Waters s’est adressé aux manifestants ce week-end Crédit: AFP

Prostest a continué dans le Minnesota dimanche après la mort de Daunte Wright et George Floyd Crédit: AFP

Des manifestations ont de nouveau éclaté lors du procès pour meurtre de Chaucin Crédit: AFP

« Je pense que nous devrions atténuer la rhétorique », approuva McCain.

« Je crois qu’il faut protester mais à la seconde où ça devient violent, on perd beaucoup de monde. »

Le couple a été repoussé sur leurs commentaires par son collègue hôte Whoopi Goldberg qui a répété une transcription des commentaires de Waters.

Elle a affirmé qu’elle voulait s’assurer qu’ils comprenaient ce que la membre du Congrès avait dit.

Cependant, elle a également exprimé son opposition à la violence et au pillage.

« Je pense que les gens devraient être excités quand ils voient des choses qui ne vont pas », a déclaré Goldberg.

«Vous n’avez pas besoin de brûler des choses… ils n’avaient pas besoin de brûler et de piller, ils avaient juste besoin d’être là», a-t-elle ajouté à propos des protestations précédentes.

McCain et les autres hôtes de The View ont discuté des commentaires de Waters Crédit: ABC

La représentante du GOP et la théoricienne du complot de Q-Anon Marjory Taylor Greene, qui a publié dimanche une déclaration dénonçant son «incitation continue à la violence», mène la charge contre Waters.

Taylor Green a insisté sur le fait que Waters avait commis un « abus de pouvoir » et « devait être expulsé du Congrès! »

Le tueur de feu conservateur n’était pas le seul républicain à s’opposer aux remarques de Waters.

Dans un tweet, le représentant Andy Briggs, de l’Arizona, a écrit: « La gauche radicale ne se soucie pas de savoir si vos villes brûlent, s’il y a de la violence dans vos rues ou si la police est trop privée de financement pour défendre ses communautés. Tant que la gauche apaise sa base anti-américaine, son travail est terminé. «

Dans une interview accordée à Fox News, le porte-parole du Comité national républicain du Congrès, Mike Berg, a déclaré que les actions de Waters étaient « irresponsables ».

Waters commentait le procès pour meurtre de Derek Chauvin après la mort de George Floyd Crédit: CBSN

Chauvin est photographié avec son avocat Eric Nelson lors des plaidoiries de clôture lundi Crédit: Reuters

« Dire aux émeutiers qui ont incendié des bâtiments, pillé des magasins et agressé des journalistes pour devenir » plus conflictuels « est incroyablement irresponsable. Chaque démocrate de la Chambre devrait condamner l’appel à la violence de Maxine Waters », a-t-il déclaré.

Les responsables de la ville attendent avec impatience le retour du verdict du procès de Chauvin, qui pourrait être rendu dès la fin de cette semaine.

Le jury a maintenant été envoyé pour délibérer après les déclarations de clôture de lundi.

Le juge Peter Cahill a condamné lundi les législateurs qui se sont prononcés sur l’affaire, y compris Waters.

Au cours du week-end, Minneapolis est devenue une forteresse militaire avec plus de 3 000 soldats de la Garde nationale enrôlés dans la ville, et des magasins et des entreprises bordés.

Toutes les écoles de la ville ont également été déplacées vers l’apprentissage à distance à partir de mercredi en prévision de toute violence.

Chauvin fait face à des accusations de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au troisième degré.

Les trois chefs d’accusation sont distincts, ce qui signifie qu’il pourrait être déclaré coupable de tous, certains ou aucun d’entre eux.

Lors des remarques finales de lundi, le procureur Steve Schleicher a déclaré à propos de Chauvin: « Il savait mieux, il n’a tout simplement pas fait mieux. »