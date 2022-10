Maxine est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

CHANNEL 5 lance son tout nouveau drame captivant, Maxine.

Mettant en vedette la nouvelle venue Jemma Carlton dans le rôle-titre, la série se concentre sur un double meurtre à Soham, dont beaucoup de gens ne se souviendront que trop bien.

Est-ce que Maxine est une histoire vraie ?

Maxine de Channel 5 est basée sur des événements réels qui ont saisi le Royaume-Uni en 2002.

Le drame raconte l’histoire vraie de Maxine Carr.

L’ancienne assistante de l’enseignant – surnommée la femme la plus détestée de Grande-Bretagne – était la fiancée du meurtrier d’enfants Ian Huntley.

Elle a été mise en cage pendant trois ans et demi pour avoir donné un alibi au mal Huntley après avoir tué des écolières de dix ans Holly Wells et Jessica Chapman à Soham en août 2002.

Holly et Jessica ont été retrouvées jetées dans un fossé deux semaines après avoir disparu d’un barbecue familial, Huntley étant enfermé pendant au moins 40 ans.

Carr a été forcée de se cacher en 2020 après que la nouvelle identité qui lui a été donnée après sa sortie de prison a été exposée en ligne.

Maxine est-elle basée sur un livre ?

Maxine n’est pas basé sur un livre, mais est un scénario original pour Channel 5.

Le diffuseur a choisi de raconter l’histoire de Ian et Maxine à travers ses yeux.

Une déclaration a déclaré: «Ce drame en trois parties explorera leur relation tumultueuse à travers la perspective de Maxine.

«Pourquoi elle a menti pour lui et comment elle est devenue l’ennemi public n ° 1, ainsi que l’ampleur de l’enquête policière et la frénésie médiatique qui a suivi autour de la plus grande chasse à l’homme jamais vue dans l’histoire britannique.

“Maxine examinera l’enquête sur l’assistante scolaire Maxine Carr et son fiancé gardien Ian Huntley, qui a ensuite été emprisonné pour le double meurtre des écolières Holly Wells et Jessica Chapman, l’affaire tragique qui a choqué la nation.”

Qui est au casting de Maxine ?

Maxine apporte avec elle un casting incroyable dirigé par la nouvelle venue Jemma Carlton qui joue Maxine.

Pendant ce temps, Ian Huntley est joué par l’étoile montante Scott Reid, connu pour Line of Duty.

Apparaissant également dans cette série graveleuse sont:

Steve Edge comme Brian Farmer

Natalie Britton comme Jane Kerrigan

Kate O’Toole comme Shirley

David Ryan comme DCS Chris Stevenson

Lesley Conroy dans le rôle de Lynda Huntley

Shane Nestor comme Howard Gilbert

Barry John Kinsella comme DCI Andy Hebb

Steve Gunn comme Matt Tapp

Catriona Loughlin comme DCI Nikki Harris

Lucy Cray Miller comme Marion Bastin

Molly McCann comme Millie Farmer

San Shella comme Walker

Simon Coury comme Stephen Coward QC

Andy Crook comme Richard Latham QC

Jim Roche comme Dr Nat Cary

Laurence Foster comme Michael Hubbard QC

Quand est-ce que Maxine passe à la télé ?

Maxine commence à diffuser sur Channel 5 à 21 h le lundi 10 octobre 2022.

Chaque épisode sera ensuite diffusé des nuits consécutives à la même heure, l’épisode 2 étant diffusé à la même heure la nuit suivante (11 octobre 2022).

La série en trois parties se terminera ensuite à 21 heures le 12 octobre 2022.

Vous pourrez rattraper les épisodes sur My5.