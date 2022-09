Maxine DeHart – Kelowna Capital Nouvelles

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Kelowna lors des élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Maxine DeHart – Conseillère sortante

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement à Kelowna ?

Le plan communautaire officiel de 2040 a redéfini la façon dont la ville de Kelowna se développera. Kelowna doit continuer à se densifier et à se diversifier. Nous pouvons y parvenir en favorisant des « centres-villes » de quartier prospères que la ville a identifiés pour inclure des zones dynamiques, notamment le centre-ville de Kelowna, Rutland, Mission/Pandosy, Capri Centre et Central Kelowna, dans la région d’Orchard Park. Cela assurera une utilisation accrue du transport en commun, du vélo et de la marche pour vivre, jouer et travailler dans ces quartiers. À son tour, cela offrira plus de regards sur la rue pour favoriser la sécurité des résidents, des entreprises et des touristes.

En 2021, Kelowna avait le deuxième taux de criminalité contre les biens le plus élevé au pays, que devrait faire le conseil municipal pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens dans la ville ?

La sécurité publique affecte notre façon de vivre, de travailler et de jouer. L’amélioration de la sécurité publique attirera et retiendra les gens, les entreprises et les investissements dans notre communauté. Je continuerai de faire pression sur les gouvernements pour qu’ils modifient les lois afin d’éloigner les récidivistes de nos rues, de travailler avec les communautés et la police pour assurer la sécurité des résidents dans leurs maisons et leurs entreprises et de veiller à ce que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent profiter du mode de vie d’Okanagan en toute sécurité. C’est aussi donner les moyens nécessaires aux policiers et agents municipaux.

À votre avis, quelle est la responsabilité des conseils d’aider les sans-abri et de fournir des logements abordables aux résidents de Kelowna?

La ville a peu de contrôle sur le marché du logement et la demande de logements dans ce secteur. Nous ne pouvons que fournir de l’aide pour construire des types de logements plus diversifiés à louer ou à acheter, y compris des condominiums, des maisons en rangée, des maisons de transport, des habitations unifamiliales et des suites. Plus de logements sur le marché permettront au marché de changer dans la bonne direction. Nous devrions constamment évaluer nos processus d’autorisation et de développement et leur incidence sur le coût du logement. Nous devons également travailler avec d’autres gouvernements pour aider au logement des personnes sans abri dans notre communauté, y compris des refuges sûrs. Cela doit toutefois se faire de manière respectueuse tant pour les personnes en situation d’itinérance que pour la population des différents quartiers.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Je dirais que Tom Budd de la Fondation Thomas Alan Budd serait ma célébrité préférée de l’Okanagan. Bien qu’il ait beaucoup souffert ces dernières années, il continue d’aider la communauté en soutenant la santé mentale, ainsi que de nombreux autres organismes de bienfaisance et organisations de notre communauté.

