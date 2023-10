Maximiser vos profits lorsque vous vendez votre maison – Shaw Local

Il est temps de vendre votre maison actuelle. Maintenant quoi? La préparation de la vente nécessite deux plans d’action.

Évaluez la maison et créez un plan de marketing pour la propriété. Vous avez peut-être en tête le montant que vous devez recevoir, mais le marché fixera la fourchette de prix de ce que vous pouvez obtenir pour votre maison.

Présentez la propriété de manière à vous permettre de la vendre au meilleur prix. Ne rien faire pour aider la maison à se vendre entraînera une baisse du prix de vente.

Évaluer une maison pour le marché est à la fois une science et un art. La science implique de rechercher le prix de vente de propriétés comparables, ainsi que la tendance du marché global (y compris ce que suit le marché du quartier). Par exemple, les prix globaux peuvent baisser d’un mois à l’autre, mais votre quartier spécifique peut être très recherché, de sorte que les prix résistent, voire augmentent.

L’art entre en jeu lorsque vous décidez du prix de votre maison par rapport à celui des autres maisons de votre quartier. Être dans la position de « valeur claire » par rapport à vos concurrents est un excellent point de départ. Pour réussir, vous devez comprendre la fourchette de prix appropriée pour votre maison ; laisser quelqu’un « simplement faire une offre » n’est pas la meilleure stratégie. La grande majorité des maisons se vendent à 5 % (ou moins) du prix demandé.

La première chose que vous pouvez faire pour vendre votre maison à un prix élevé est de la nettoyer et de l’embellir. La maison doit être aussi impeccable que possible. Se rafraîchir, c’est aussi purger ; La règle générale est que si vous ne l’utilisez pas, vendez-le ou donnez-le avant de mettre votre maison sur le marché. Cela est particulièrement vrai avec les placards et autres rangements – donnez l’impression que vous y vivez depuis des années et que vous n’avez toujours pas rempli tous les rangements qu’offre la maison.

Embellissez également l’extérieur, en particulier autour de l’entrée de la maison. L’ajout d’un nouveau tapis de bienvenue et de pots de fleurs remplis de fleurs colorées sont des moyens peu coûteux de mettre à jour l’entrée principale et de contribuer à faire une bonne première impression.

Comme c’est toujours le cas, faire appel à un professionnel de la vente immobilière est un formidable investissement. Vous commencerez avec un prix demandé approprié et recevrez de l’aide pour négocier la transaction et gérer le processus de dépôt fiduciaire, ce qui peut réduire vos bénéfices si cela n’est pas fait correctement.